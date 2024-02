Vacances de février 2024 : «Tout-Petits Cinéma», un festival pour les bambins au Forum des images à Paris

Dès ce samedi et jusqu’au 25 février prochain, se tiendra la 17e édition du festival «Tout-Petits Cinéma» au Forum des images, à Paris. Un rendez-vous destiné aux enfants de 18 mois à 4 ans.

A la découverte du 7e art pendant les vacances d'hiver. Dès ce samedi 10 février, le Forum des images, à Paris, invitera les enfants âgés de 18 mois à 4 ans à la 17e édition du festival «Tout-Petits Cinéma». Pendant trois week-ends et deux mercredis inclus, le programme sera adapté à la sensibilité des plus jeunes, avec, au programme, huit ciné-concerts de courts-métrages auxquels participeront en direct des chanteurs et des musiciens.

«Graines de géantes», avec la chanteuse d’origine indonésienne Serena Fisseau et son acolyte David Gubitsch, «Explorations merveilleuses» avec la musicienne Lisa Portelli, ainsi que des coups de cœur d’anciennes éditions comme «Amis imaginaires», «Sur l’océan» avec le duo Science Fiction, «Clair de lune», ou encore «Sur la banquise» avec le Royal Boudoir Orchestra, sont annoncés pour ces festivités.

«Sur la banquise» avec le Royal Boudoir Orchestra (© DR)



Jusqu’au 25 février prochain, en marge de ces séances, seront également proposés des ateliers où les bambins pourront découvrir des objets de cinéma et s’initier à la danse. Un coin lecture, des jeux, du coloriage, la confection de masques, ainsi qu’un photocall pour ressembler aux stars sur le tapis rouge égayeront aussi cet événement.

Festival «Tout-Petits Cinéma», du 10 au 25 février, Forum des images, Westfield Forum des Halles, 2, rue du Cinéma, Paris (1er). Tarif unique de 4 € avec la carte Forum Liberté.