Henry Cavill : voici la scène d'action la plus difficile que l'acteur ait jamais eu à tourner dans sa carrière

C’est dans une interview au site Collider qu’Henry Cavill s’est exprimé sur la scène d’action la plus difficile qu’il a eu à tourner dans sa carrière. Et il s’agit d’un moment bien particulier dans le film «Mission Impossible : Fallout», avec Tom Cruise.

Un souvenir gravé dans sa mémoire. En pleine promotion du film «Argylle», Henry Cavill a été questionné sur la scène d’action la plus difficile qu’il a eu à tourner dans sa carrière par le site américain Collider. L’acteur britannique de 40 ans n’a pas hésité une seconde avant de citer le film «Mission Impossible : Fallout» avec Tom Cruise, dans lequel il joue le rôle d’August Walker, un agent double de la CIA qui va affronter Ethan Hunt.

Et c’est justement la scène finale de ce film, où les personnages qu’ils incarnent s’affrontent à bord de leur hélicoptère respectif, qu’Henry Cavill désigne comme la scène d’action la plus compliquée de sa carrière. Le comédien précise que, non seulement il faisait un froid glacial, mais qu’en plus, il était supposé se pencher à l’extérieur de l’appareil en n’étant retenu que par un simple harnais.

© Paramount Pictures. All rights reserved.

«La scène d’action la plus difficile de ma carrière est aisément la scène de l’hélicoptère dans ‘Mission Impossible’. C’était fou. Tom Cruise faisait le gros du travail. Il pilotait lui-même l’hélicoptère. Moi j’étais à l’arrière du second», commence-t-il. «Et il faisait juste un froid glacial. C’était le problème. Et sur la scène elle-même, vous commencez avec un simple petit harnais qui n’est pas très long, et au départ, vous êtes terrifiés à l’idée de vous pencher dans le vide d’un hélicoptère avec la porte ouverte dans les montagnes. Mais à la deuxième prise, vous y allez à fond, en totale confiance», poursuit-il.

Henry Cavill en a profité pour rendre hommage à Tom Cruise, précisant que d’avoir collaboré avec lui avait influencé sa manière de travailler par la suite. «Une fois que vous avez travaillé avec Tom Cruise, vous ne pouvez pas vous empêchez de penser : ‘Comment puis-je rendre cette scène encore plus efficace et plus spectaculaire qu’elle ne l’est ?’. Il change les choses pour leur donner un nouvel aspect», précise-t-il.