«Sans un bruit : jour 1» : les monstres attaquent New York dans la bande-annonce du prequel de la saga

Attendu au cinéma le 26 juin prochain, «Sans un bruit : jour 1», dont la première bande-annonce a été dévoilée ce mercredi, reviendra aux origines de la franchise. Ou quand le silence sera encore de mise pour lutter contre de monstrueuses créatures.

La civilisation humaine va bientôt être plongée dans un profond silence. Paramount Pictures vient de dévoiler ce mercredi 7 février la première bande-annonce de «Sans un bruit : jour 1». Il ne s’agit pas là d’une suite de la franchise postapocalyptique imaginée par John Krasinski avec la famille Abbott, mais d’un spin-off qui revient aux origines de l’invasion de mystérieuses créatures, qui débarquent en plein cœur de New York et attaquent au moindre son.

Dans ce chapitre réalisé par Michael Sarnoski, qui promet de l'action et des séquences d'angoisse, l’actrice Lupita Nyong'o, vue dans «Black Panther», tient le rôle-titre et est accompagnée par Joseph Quinn et Alex Wolff. Djimon Hounsou, quant à lui, reprend son personnage présenté dans «Sans un bruit 2».

Les fans vont devoir retenir leur souffle jusqu’au 26 juin prochain, date à laquelle ce prequel sortira sur les écrans français.