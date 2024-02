Oppenheimer : Emily Blunt ramassait les excréments de son chien au moment de sa nomination aux Oscars

Emily Blunt a expliqué qu’elle était en train de ramasser les excréments de son chien au moment d’apprendre sa nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Avant qu’elle ne soit submergée par l’émotion.

Un moment qu’elle n’est pas près d’oublier. Dans une récente interview avec Josh Horowitz organisée au centre culturel «92nd Street Y», à New York, Emily Blunt a révélé qu’elle était en train de ramasser les excréments de son chien quand elle a appris sa nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, pour sa performance dans «Oppenheimer». Une consécration pour la comédienne de 40 ans, qui avoue avoir versé une larme de joie dans la foulée.

«J’ai un peu pleuré au milieu de Brooklyn, une petite larme juste après avoir ramassé la crotte de ma chienne», lance-t-elle. «Je venais de prendre sa crotte, et juste après, j’ai appris que j’étais nommée, donc c’était parfait», poursuit-elle. Emily Blunt révèle que son époux, John Krasinski, était là pour partager son émotion. «Il a pleuré aussi, après m’avoir aidé avec la crotte. Je crois qu’il l’a prise, et l’a jeté à la poubelle. Et nous avons pleuré ensemble», ajoute-t-elle.

La film «Oppenheimer» fait figure de grand favori pour la prochaine cérémonie des Oscars avec treize nominations, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, du meilleur acteur pour Cillian Murphy, et du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr. La 96e cérémonie des Oscars se déroulera le 10 mars prochain, et sera à suivre en direct et en exclusivité sur CANAL+.