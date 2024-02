Vaiana 2 : Disney annonce une sortie surprise en novembre et dévoile les premières images

Disney a annoncé la sortie surprise de la suite du film d’animation «Vaiana». Ce deuxième volet est attendu en salle en novembre prochain.

«Vaiana 2» prochainement au cinéma. Huit ans après sa sortie en salle, le film d’animation «Vaina» va avoir une suite cette année. A la surprise générale, Disney a annoncé mercredi 7 février dans la soirée, la date de sortie de ce second film animé et dévoilé un premier teaser. Le film est attendu sur grand écran cet automne puisqu’il sortira le 27 novembre prochain. Il sera réalisé par Dave Derrick Jr, scénariste sur le premier volet, selon les informations de The Hollywood Reporter.

Dwayne Johnson pourrait à nouveau doublé Maui

Cette suite n’a par ailleurs rien à voir avec le remake en live action du premier dessin animé «Vaiana, la légende du bout du monde», toujours en cours de développement, qui sera campé à l’écran par Dwayne Johnson dans le rôle de Maui.

L’acteur pourrait en revanche, à nouveau, prêter sa voix au demi-dieu du vent et de la mer pour cette suite animée, dont les premières images ont été partagées dans une très brève bande-annonce colorée, montrant Vaiana de dos les pieds dans le sable.

«Vaiana 2» était à l’origine développé pour être une série télévisée a par ailleurs confié le PDG de Disney lors d’une conférence, mais les choses ont pris une autre tournure. «Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu et savions que cela méritait une sortie en salle», a confié ce dernier cité par The Hollywood Reporter.

Pour mémoire, «Vaiana, la légende du bout du monde» est sorti en novembre 2016. Le film mettait en scène les aventures de la jeune Vaiana, décidée à retrouver une île mystérieuse pour sauver son peuple. Une quête qu’elle mène en faisant équipe avec le demi-dieu Maui. Le film avait décroché plusieurs nominations aux Oscars et aux Bafta en 2017, concourant notamment dans la catégorie meilleur film d’animation.