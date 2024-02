Zaho de Sagazan : tout savoir sur l’immense favorite des Victoires de la musique 2024

Avec 5 nominations aux Victoires de la musique, Zaho de Sagazan fait figure de grande favorite de l’édition 2024. L’artiste de 24 ans est passionnée par la musique électronique des années 1980, et par les icônes de la variété françaises comme Barbara et Jacques Brel.

Le talent à l’état pur. Zaho de Sagazan est, à 24 ans, l’artiste montante de la scène musicale française. Ses cinq nominations aux Victoires de la musique en font l'une des grandes favorites de cette édition 2024. Née le 28 décembre 1999 à Saint-Nazaire, elle a sorti son premier album «La Symphonie des éclairs» en 2023, déjà certifié disque d’or, après avoir commencé à arpenter les scènes des gros festivals hexagonaux dès 2019, comme le Printemps de Bourges ou Rock en Seine. Avec un style bien à elle, mêlant paroles dignes des grands noms de la chanson française, et musique électronique proche des sons berlinois.

La jeune femme est une artiste dans l’âme, elle qui est née dans une famille où l’expression artistique est une seconde nature, et qui a pratiqué de manière intensive la danse, jusqu'à sept heures par jour, dans son enfance. Son père n’est autre qu’Olivier de Sagazan, peintre, sculpteur et performeur de renom qui a notamment collaboré avec Mylène Farmer pour le clip «À l’ombre». Ou plus récemment avec FKA Twigs. Sa mère est professeure de lettres, et sa cousine est l’auteure et metteuse en scène Lorraine de Sagazan.

Passionné par la musique électronique des années 1980 et par les icônes de la variété françaises tels que Barbara et Jacques Brel, Zaho de Sagazan a toutefois pris le temps de passer son Bac, en filière scientifique, et a travaillé un an dans un Ephad en tant qu’auxiliaire de vie, avant que la vague du succès ne l’emporte. «Tout se passe comme j'aurais pu le rêver, au point que je me dis parfois : ‘Ce n'est pas possible, il y a quelqu'un qui écrit le scénario’», a-t-elle récemment confié au site La Tribune.