CAN 2024 : tout savoir sur «Coup du marteau», le tube de la compétition

Depuis le début de la CAN, le titre «Coup du marteau» est joué dans tous les stades, accompagné d'une chorégraphie que les joueurs eux-mêmes ont adoptée en geste de célébration après un but ou une victoire. D'où vient ce tube qui a littéralement détrôné l'hymne officiel de la compétiton ?

Il a frappé un énorme coup. A mesure que la CAN 2024 a avancé, une chanson intitulée «Coup du marteau» de Tam Sir, est devenu l'hymne (non-officiel) de la compétition, reléguant le titre (bien officiel lui) de Magic System au second plan.

Présent depuis le début de la CAN qui se déroule cette année en Côte d'Ivoire, le tube a pris encore plus d’ampleur depuis la qualification de l’équipe nationale en quart de finale. Avant cela déjà, à l’issue du match Côte d'ivoire - Sénégal le 29 janvier dernier, «Coup du marteau» était entré dans les plus fortes tendances sur X (anciennement Twitter) et avait caracolé en tête des recherches sur Google. Sur YouTube, le clip, mis en ligne depuis le 8 décembre 2023, rassemble à ce jour plus de 22 millions d’écoutes.

«En misant sur un morceau de rap ivoire et coupé-décalé, 100 % ivoirien, qui réunit plusieurs jeunes artistes en vogue, ça donne un son dans l’air du temps – ce que n’est plus Magic System, il faut bien l’admettre», estime Léo Montaz, spécialiste de l’industrie musicale ivoirienne, dans Le Monde.

Inspiré par les «Éléphants»

Le morceau a été produit par un jeune arrangeur, Tam Sir. L'homme de 25 ans, s'est pour cela entouré de plusieurs jeunes artistes prometteurs. «La Côte d’Ivoire reçoit l’Afrique et c’est notre manière à nous de dire Akwaba [« bienvenue » en dialecte twi] à tous nos convives» chantent-ils en choeur. «On pousse, on pousse, on pousse ! Coup du marteau ! Le coup de marteau !»

«En ce qui concerne le beat, je me suis inspiré des supporters officiels des Éléphants, appelés CNSE. 'Ka, ka-la-ka, de-de-le-de, ka, ka-la-la, bang bang bang', avec les vuvuzelas. Maintenant, pour la chanson, j’ai fait appel à la Team Paiya, Ste Milano, Renard Barakissa, Tazeboy et PSK. J’ai dû mélanger le maïmouna, qui est le rap Ivoire 2.0, avec l’énergie du coupé-décalé d’avant, pour faire une fusion. Du début à la fin, ça court seulement !», a expliqué le jeune beatmaker pour Rfi.



Le succès est tel que les équipes se lancent sur la choré (relativement simple à assimiler) pour exprimer leur joie, à l’instar des Éléphants qui ont dansé après leur victoire in extremis contre les Aigles du Mali, en quart de finale. Le morceau fait même maintenant vibrer tous les stades, toute la Côte d’Ivoire et même le reste du monde...

La Côte d’Ivoire est désormais en finale de sa CAN après sa victoire 1-0 contre la République démocratique du Congo grâce à un but de Sébastien Haller. L’attaquant du Borussia Dortmund, qui a vaincu un cancer des testicules il y a peu, a permis au pays de rêver du titre. Alors son équipe dansera-t-elle le dernier «Coup du marteau» de la CAN 2024 ? Réponse dimanche.