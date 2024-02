Deadpool 3, Wicked... Voici les bandes-annonces dévoilées pour la première fois lors du Super Bowl

Les grands studios hollywoodiens ont profité du Super Bowl pour dévoiler en exclusivité les premières bandes-annonces des films les plus attendus de l’année 2024, dont «Deadpool 3», «Wicked» et «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume».

Les amateurs de football américain et de musique ont en pris plein les yeux et les oreilles ce dimanche, lors du Super Bowl. Sans oublier les cinéphiles. La Finale de NFL attire tous les ans des millions de téléspectateurs, mais aussi les grands studios hollywoodiens, qui profitent de cet événement pour faire la promotion des films les plus attendus en 2024.

Plusieurs bandes-annonces ont ainsi été dévoilées, dont celle du film «Deadpool 3», dans lequel Ryan Reynolds donnera la réplique à Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. Attendu le 24 juillet prochain en France, il s’agira du seul film Marvel à sortir cette année sur grand écran.

Le nouveau trailer de «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume», de Wes Ball, a également été diffusé, en sachant que le film sortira au cinéma le 8 mai prochain.

«Kung Fu Panda 4», «Wicked», «Twisters»...

Le studio Dreamworks a quant à lui dévoilé de nouvelles images du quatrième volet de «Kung Fu Panda», le 27 mars en salles, qui verra Jack Black reprendre le rôle de Po, le guerrier dragon en passe d’être nommé en tant que nouveau chef spirituel de la vallée de la paix.

De son côté, le studio Universal a révélé la bande annonce de «Wicked», le film en deux parties avec Ariana Grande et Cynthia Eviro dont la sortie est prévue le 27 novembre.

Les images de «Twisters», la suite du film «Twister» sorti en 1996, qui suivait une bande de chasseurs de tornades avec Helen Hunt et Bill Paxton dans les rôles principaux, ont également été montrées en exclusivité.

Le long-métrage, dont la réalisation a été confiée à Lee Isaac Chung, est porté par Daisy Edgar-Jones et Glen Powell. Il débarquera dans les salles obscures le 17 juillet.

Lors de cette soirée, les amateurs de cinéma ont également pu découvrir des images de «The Fall Guy», de David Leitch. Ce film avec Ryan Gosling sortira le 1er mai.

À noter que Warner Bros., Sony, Netflix, ou encore Amazon ont fait le choix de ne dévoiler aucune image de leurs films à venir en 2024, comme «Bad Boys 4» et le prochain «Ghosbusters» chez Sony Pictures. Warner Bros. avait déjà cassé la tirelire pour faire la promotion de «Dune : Partie 2» lors des demi-finales le 28 janvier dernier.