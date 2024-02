Didier Barbelivien signe son premier roman : «J’étais un enfant récalcitrant, puis l'amour m'a transformé»

Didier Barbelivien prend la plume et signe «La seule façon d’aimer» (éd. Fayard), un premier roman prenant, à la fois beau et cruel. Avec une touche de suspense, le musicien de 69 ans nous entraîne au cœur d’une histoire d’amour passionnée en trompe l’œil, qui happe le lecteur, comme il l'explique à CNEWS.

On suit l’histoire de Jeanne Danicourt, une jeune fille mineure, qui deviendra plus tard actrice et mannequin, et qui tombe éperdument amoureuse de son professeur, Frédéric Durban. L’idée de ce livre vous trottait-elle dans la tête depuis longtemps ?

Oui, mais de manière confuse. D’ailleurs, beaucoup de choses se mélangent dans ce récit. Il rappelle un peu l'affaire Gabrielle Russier [Une professeure trentenaire condamnée pour sa liaison avec un élève de Seconde, et qui s'est suicidée, Ndlr], mais à l’envers. J'ai connu cette affaire car j’avais 17 ans au moment des faits. J’aimais aussi l’idée de cet amour entre la belle et la bête. Et ce livre, j'y ai pensé en me promenant dans la rue. L'inspiration me vient en marchant. C’est de cette manière que les lignes me viennent. Je suis incapable de m’asseoir à un bureau et d’écrire.

Votre méthode de travail est-elle différente, entre l’écriture d’une chanson et celle d’un roman ?

Non, la méthode est similaire. Par exemple, ma chanson «70 ans», je l’ai écrite dans la rue, assis sur un banc, après avoir amené ma voiture chez le garagiste. Une chose est sûre, je ne force jamais rien. Je laisse flotter l’inspiration et à un moment donné, je décide de la bloquer. Elle me vient aussi quand je roule sur l’autoroute. Et lorsque vient le moment de coucher mes idées sur le papier, je m’arrête sur une aire.

Dans mon livre, il y a énormément de scènes qui me sont venues après l’intrigue, alors que je marchais dans le parc Monceau, à Paris. C’est ainsi que mon esprit fonctionne. Quand j’étais écolier, les autres regardaient le tableau et moi je regardais par la fenêtre. En réalité, je crois que j’ai passé ma vie à regarder par la fenêtre.

On dit souvent qu’un premier roman a quelque chose d'autobiographique. Y a-t-il une part de réel, de vous, dans cette histoire ?

Toutes les références cinématographiques, littéraires et musicales auxquelles je fais allusion dans mon ouvrage, elles parlent de moi, de mon parcours. J’ai vécu avec elles. Mon héroïne tombe amoureuse d’Apollinaire car je suis moi-même amoureux de cet auteur. C’est le parcours d’une affranchie.

J’ai pris un immense plaisir à me glisser dans la peau de cette femme.

Et à la fin de l’histoire, je me rends compte que je ressemble plus à elle, c’est-à-dire à Jennifer Jones (alias Jeanne Danicourt de son vrai nom), qu’à lui, Frédéric Durban, l’autre protagoniste, qui finit par se faire appeler William Westwood. J’ai pris un immense plaisir à me glisser dans la peau de cette femme.

En effet, vos personnages principaux changent de noms et finissent par se cacher derrière un pseudonyme. L’idée d’en avoir un ne vous a jamais traversé l’esprit ?

J’ai plusieurs pseudonymes...Mais je ne vous les dirai pas.

Votre histoire se passe en partie à Londres, ville à laquelle vous avez également consacré une chanson, «Tombe la pluie sur Londres». Que représente cette capitale pour vous ?

La première fois que je suis allé à Londres c’était dans le cadre d’un voyage scolaire, j’avais 13 ans. Pour moi, l’Angleterre représentait bien plus que l’Amérique, la Chine, ou même la planète Mars. Les Beatles, les Stones, les Kinks… Il y avait tous les groupes de pop musique. Toutes les personnes intéressantes à mes yeux se trouvaient à Londres. Et le vent qui souffle outre-Manche nous décoiffe encore.

Vous avez composé plus de deux mille chansons et beaucoup d’entre elles parlent d’amour. Votre ouvrage aussi. Il montre qu’il peut tout surmonter, l’éloignement, les préjugés, la prison, qu’il ne dépend pas d’un physique, ni de l’âge… Ce thème continue de vous inspirer. Pourquoi ?

Oui, l’amour peut tout surmonter. Je crois aussi que l’amour en lui-même est un révélateur. Quand j’avais 14 ans, j’étais un enfant récalcitrant, pas éduqué, brut de pomme, pas sensible, ni émotif. Je n’avais pas d’attachements. Puis un jour, je suis tombé amoureux et mon caractère a changé.

Je suis tombé amoureux et mon caractère a changé.

Je n'étais plus le même. L’amour m’a transformé. Mon cœur battait si vite, je devenais rouge, j’étais rempli d’émotions… Je me demandais ce que j’avais. J’ai découvert la tendresse, la joie, les larmes, l’attente, l’appréhension, la peur, alors qu’avant, je n'avais peur de rien.

Peut-on s’attendre à un deuxième roman ?

Tout à fait, j’ai un deuxième roman en tête.

Vous avez sorti votre ultime album en 2022. Mais écrivez-vous toujours pour les autres ?

Oui, toujours. J'ai écrit de nouvelles chansons pour Julien Clerc, qui vont sortir cette année ou l'année prochaine. J'ai également écrit des chansons pour le prochain film de Claude Lelouch. Et d’autres vont suivre…

Je déteste porter des messages dans mes chansons.

Vous avez vécu à cheval sur deux siècles, côtoyé toutes les générations de chanteurs... Quel regard portez-vous sur les jeunes artistes, sur les messages qu'ils envoient ? Selon vous, un artiste doit-il toujours porter un message ?

Non. Personnellement, je déteste porter des messages et m’engager dans mes chansons. En tant que citoyen, il m’est arrivé d’ouvrir ma bouche, mais en tant qu’artiste, jamais. Néanmoins, je comprends que certaines personnes aient envie de le faire.

Quels sont les artistes que vous suivez particulièrement en ce moment ?

J’écoute Mentissa, la protégée de Vianney, et Santa, à qui l’on doit notamment le tube «Popcorn salé», que j’aime beaucoup.

La seule façon d'aimer, de Didier Barbelivien, ed. Fayard, 378 p., 22 €.