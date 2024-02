Monkey Man : de quoi parle le film de Dev Patel ?

Produit par Jordan Peele, «Monkey Man» voit Dev Patel briller dans ce film d’action dans lequel il incarnera un jeune homme en quête de vengeance. Et qui va se dresser contre l’injustice et la cupidité pour venger la mort de sa mère. Sortie prévue le 17 avril en France.

Simple et efficace. Le film «Monkey Man», produit par Jordan Peele, promet de marquer les esprits au moment de sa sortie en salle, le 17 avril, en France. L’histoire est celle d’un jeune homme vivant à Bombay, en Inde, qui, à sa sortie de prison, peine à trouver sa place dans un monde dominé par la cupidité et l’érosion de la spiritualité. Il est toutefois animé par un désir de vengeance, et promet de retrouver ceux qui ont tué sa mère, et l’ont mis lui derrière les barreaux. Une quête entamée dans des combats clandestins où il arbore un masque de singe.

Révélé au grand public dans «Slumdog Millionnaire» en 2008, et salué pour son talent dans les films qui ont suivi, Dev Patel incarne dans «Monkey Man» un personnage à la croisée des chemins entre John Wick et Robert McCall dans «Equalizer». L’acteur de 33 ans promet de délivrer une performance physique époustouflante, enchaînant les scènes de combats chorégraphiées au millimètre, alors qu’il s’attaque aux puissants qu’il tient responsable de sa descente aux enfers. Un héros qui n’a plus rien à perdre, et tout à gagner, à commencer par son honneur, à travers son désir viscéral de vengeance après le décès de sa mère.

La dimension spirituelle du film devrait également se révéler fascinante. Le masque de singe qu’il arbore à l’écran est un hommage à la légende d’Hanuman, le dieu-singe incontournable de l’hindouisme, qui est également le patron des lutteurs, et le dieu de la sagesse. Ce dernier voue une admiration sans limite à son maître spirituel, Rama. Hanuman est en quelque sorte l’incarnation du parfait disciple. Il sera intéressant de voir comment Dev Patel, qui est également le réalisateur et le co-scénariste du film, traduira tout cela à l’écran.