Pas de vagues : François Civil accusé de harcèlement au collège dans une bande-annonce coup de poing

Dans «Pas de vagues», au cinéma le 27 mars prochain et dont la bande-annonce a été dévoilée ce mardi, François Civil campe un professeur accusé de harcèlement par l’une de ses élèves au collège.

Après «Bac Nord» et «Les trois mousquetaires», François Civil change de registre en interprétant Julien, un jeune professeur qui enseigne au collège dans le film «Pas de vagues», signé Teddy Lussi-Modeste et co-écrit avec Audrey Diwan («L'événement»).

Dans la première bande-annonce qui vient d’être mise en ligne ce mardi 13 février, on découvre ce trentenaire en mauvaise posture. Il est en effet accusé à tort de harcèlement par l’une de ses élèves. S’ajoutent à cela des menaces de la part du grand frère de cette adolescente et des rumeurs qui courent dans l’établissement. Face à cette déflagration, Julien va tenter de trouver du soutien auprès de ses collègues. Mais la situation s’embrase rapidement.

L'histoire du réalisateur portée sur grand écran

Pour son long-métrage, qui sortira au cinéma le 27 mars prochain et qui réunit également au casting Agnès Jurstel, Shaïn Boumedine et Mallory Wanecque, le réalisateur s’est inspiré de sa propre histoire. Alors jeune professeur il y a quelques années, il avait lui aussi été victime de fausses accusations, et avait dû se démener pour prouver son innocence.

«Mon film est un cri. Et s’il y a cri, c’est qu’il y a espoir. Il reste des hommes et des femmes qui ont le goût de la transmission - moi-même je ne me vois pas démissionner de mon poste d’enseignant malgré les difficultés. Je suis trop reconnaissant de tout ce que l’école m’a apporté. Pour déconstruire les discours de haine qui traversent notre société, nous avons plus que jamais besoin que cette transmission entre les professeurs et les élèves se fasse», explique-t-il dans les notes de production.