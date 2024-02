Pierre Lottin : qui est cet acteur des Tuche à l’affiche du film «Vivants» ce mercredi ?

Actuellement à l’affiche de la série «De grâce», Pierre Lottin, qui s’est fait connaître grâce à la saga «Les Tuche», revient au cinéma ce mercredi dans «Vivants», avec Roschdy Zem et Pascale Arbillot.

Son avenir, il le voyait dans l’armée. Mais une inscription au cours Florent à l’âge de 16 ans a changé la donne. Pierre Lottin, qui figure au casting du drame «Vivants», en salles ce mercredi 14 février, ne s’est en effet pas engagé auprès de ses «frères d’armes» - après avoir arrêté l’école -, mais a signé avec le monde artistique pour un destin qu’on lui promet brillant.

S’il a enchaîné les courts-métrages, un spectacle de stand up, «Lottin show», et une web-série baptisée «Monsieur bête», ce trentenaire, né le 20 juin 1989 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), a été révélé au grand public en 2011 grâce au rôle de Wilfried, le fils idiot dans le premier volet de la saga «Les Tuche», réalisé par Olivier Baroux. Un personnage drôle et populaire qu’il a également interprété dans les suites sorties en 2016, 2018 et 2021.

De la comédie au drame

En parallèle, Pierre Lottin s’est essayé à des registres plus sombres ou confidentiels avec des films comme «Grâce à Dieu» de François Ozon, «La bataille du rail» de Jean-Charles Paugam, «Qu’un sang impur…» d’Abdel Raouf Dafri, ou encore le thriller auréolé de sept César en 2023, «La nuit du 12» de Dominik Moll, avec Bouli Lanners et Bastien Bouillon.

A l’affiche actuellement de la série «De grâce» sur Arte, dans laquelle il incarne le fils d’un dockers du Havre assassiné, le comédien figure également ce mercredi 14 février au casting de «Vivants» d’Alix Delaporte, film qui dresse le portrait d’une équipe de journalistes d’investigation.

Trois autres longs-métrages avec Pierre Lottin devraient sortir dans le courant de cette année : «En fanfare» d’Emmanuel Courcol, avec qui l’acteur a déjà tourné «Un triomphe» (2020), «Quand vient l’automne» de François Ozon, et «La Gardav», de Thomas Lemoine et Dimitri Lemoine.