Rambo : Sylvester Stallone désigne l'acteur digne de lui succéder dans le rôle

Invité de l’émission «The Tonight Show», Sylvester Stallone considère Ryan Gosling comme l’unique acteur auquel il accepterait de confier le rôle du prochain Rambo. Le comédien de 43 ans n’a jamais caché sa fascination pour le personnage.

Passage de témoin. Sylvester Stallone refuse de confier les rôles les plus iconiques de sa carrière au premier venu. Dans une interview avec Jimmy Fallon dans l’émission «The Tonight Show», il a ainsi révélé que Ryan Gosling était le seul acteur qu’il accepterait de voir incarner John Rambo dans une nouvelle version du héros au cinéma. Un personnage qu’il a joué pour la première fois en 1982, et pour la dernière dans «Rambo : Last Blood» en 2019.

«J’ai rencontré Ryan à un dîner. Manifestement, nous sommes à l’opposé l’un de l’autre. Il est beau. Pas moi. Sérieusement ! Vous m’imaginez dans le rôle de Ken ? Ça ne fonctionnerait pas du tout», a-t-il commencé à dire. «Ryan m’a dit qu’il était fasciné par Rambo et qu’il avait l’habitude d’aller à l’école habillé comme Rambo, et que les gens le chassaient, mais que cela ne l’avait pas découragé. Il n’a pas arrêté de me dire qu’il avait beaucoup de liens avec le personnage. Et je me suis dit que c’était intéressant. Si je décide de passer le bâton un jour, je lui confierai le rôle, parce qu’il l’adore», a-t-il ajouté.

Ryan Gosling n’a jamais caché sa fascination pour le personnage de Rambo, notamment en 2011 dans «The Tonight Show», alors animé par Jay Leno, où il avait raconté que le premier film de la saga l’avait profondément marqué, au point d’avoir rapporté des couteaux-jouets à l’école pour les lancer sur ses camarades (aucun n’a été blessé).