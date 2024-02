«Deadpool & Wolverine» devient la bande-annonce la plus vue de tous les temps en 24 heures

«Deadpool & Wolverine» a battu le record de «Spider-Man : No Way Home» au top des bandes-annonces les plus vues en 24 heures.

Dévoilée ce dimanche au cours du Super Bowl LVIII (lequel a lui-même été le plus vu de l’Histoire), la bande-annonce de «Deadpool & Wolverine» a été visionnée plus de 365 millions de fois en 24 heures, selon Marvel et sa société mère Disney. Le film établit un nouveau record en la matière, en devançant «Spider-Man : No Way Home» et ses 355,5 millions de vues.

Comme THR le rappelle, le premier Deadpool, sorti en 2016, avait été un moment déterminant pour le genre des super-héros avec son ton irrévérencieux et comique. Marvel compte maintenant sur le héros détraqué pour redynamiser le studio, d'autant qu'il ne sortira qu'un seul film en 2024. Le fait que les fans se soient précipités en masse sur la bande-annonce du long-métrage - appelé jouer un rôle crucial pour l'avenir de la saga et du multivers - est donc de bon augure pour le MCU.

Réalisé par Shawn Levy et porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui y reprend ses griffes de Wolverine, le film «Deadpool & Wolverine», avait vu sa production retardée en raison des grèves des acteurs l’an passé. Il sortira le 24 juillet en France.

Pour mémoire, Disney et Marvel ont acquis les droits des personnages tels que les X-Men (dont Deadpool) avec l'acquisition de Fox en 2019. «Deadpool 3» sera le premier film de Marvel Studios classé R (catégorie qui indique aux Etats-Unis que «les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte»).