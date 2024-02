Jennifer Lopez : «This is me... now», attendu ce vendredi, pourrait être son dernier album

Le neuvième album de Jennifer Lopez, «This is me… now», sort ce vendredi, dix ans après son dernier opus «A.K.A». Un disque qui pourrait bien être le dernier, selon la star.

Un dernier et puis s’en va ? Jennifer Lopez pourrait prendre sa retraite musicale après la sortie, ce vendredi 16 février, de «This is me…now», son très attendu neuvième album studio, le premier depuis A.K.A., sorti il y a maintenant dix ans. C’est ce qu’a récemment confié la star à Entertainment Tonight, alors qu’elle évoquait le dispositif marketing et les différentes pochettes créées pour l’occasion, afin d’en faire de véritables objets de collection pour les fans.

«La vérité est que je ne sais même pas si je ferai un jour un autre album après ça», a confié l’artiste. Et d’ajouter : «cela pourrait être mon dernier album».

La fin d'un chapitre

En cause, ce neuvième album, qui viendrait clore un chapitre de sa vie, a expliqué l’épouse de Ben Affleck. «J'ai l'impression que c'est la fin d'une époque pour moi et le début d'une nouvelle, donc je ne dirai jamais jamais, mais en ce moment, j'ai l'impression d'y avoir vraiment mis mon cœur et mon âme. Je suis très excitée et cela m'a vraiment demandé beaucoup de choses», a souligné la star de 54 ans.

«This is me…now» est en effet la suite de «This Is Me…Then», troisième album de J.LO sorti en 2002, un peu plus d'un an avant sa séparation de Ben Affleck, à qui elle avait consacré plusieurs chansons de l’album dont «Dear Ben» (Cher Ben).

Alors que le couple s’est donné une seconde chance en 2021 et s’est dit oui en juillet 2022, avec ce nouvel opus, porté par des titres comme «Dear Ben part II», «Rebound» (Rebond) ou encore «Mad in love» (Fou d’amour), Jennifer Lopez semble vouloir boucler la boucle et se tourner vers l’avenir. De nouvelles aventures qui ne s’écriront peut-être pas en musique.