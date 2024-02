Le Retour du Jedi : la fin de la première trilogie Star Wars devait être beaucoup plus sombre

Dernier volet de la première trilogie sorti en 1983, «Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi» aurait pu se terminer sur une note beaucoup plus sombre que la conclusion connue aujourd’hui. Une fin qui aurait probablement mis un point final à la saga.

Une histoire de jouets. Initiée par George Lucas en 1977, la saga Star Wars a clos sa première trilogie six ans plus tard avec «Le Retour du Jedi». Un film qui se termine sur un happy-ending avec la célébration des forces rebelles avec les Ewoks et à travers la galaxie, Luke qui rejoint ses proches, Han Solo et la princesse Leia officiellement en couple, et Anakin Skywalker ayant retrouvé la paix en tant que Spectre de Force, aux côtés de Yoda et Obi-Wan Kenobi. Mais l’histoire aurait pu être tout à fait différente, ce qui aurait changé énormément de paramètres pour la suite d’une des franchises les plus rentables de l’histoire du cinéma.

Dans une interview avec le Los Angeles Times en août 2010, le producteur Gary Kurtz – qui a produit les deux premiers volets – a ainsi révélé que la première version du scénario du troisième volet offrait une conclusion à la fois «amère et poignante». Le film, initialement baptisé «La Vengeance du Jedi», voyait Han Solo, le personnage incarné par Harrison Ford, mourir au milieu du film. Selon Gary Kurtz, la décision de le maintenir en vie a été uniquement motivée par… les bénéfices colossaux des ventes de produits dérivés, qui surpassaient largement l’argent rapporté par les films eux-mêmes.

«Nous n’avions aucune idée de ce que nous étions en train de créer. Ce simple concept a changé Hollywood dans un sens», a-t-il commencé. «Je voyais vers quoi tout cela nous menait. L’industrie du jouet a commencé à piloter l’empire créé par le studio Lucasfilm. Ils faisaient trois fois plus de bénéfices avec les jouets qu’avec les films. C’est compréhensible de prendre des décisions qui protègent la partie de l’industrie du jouets, mais ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour faire des films de qualités», a-t-il ajouté. «Les deux premiers films étaient centrés sur le scénario et le développement des personnages, mais je pouvais voir que les priorités de George changeaient», a-t-il précisé.

Luke Skywalker cède au côté obscur

Dans un article publié par le site britannique The Indenpendent en avril 2020, les retranscriptions des échanges entre George Lucas et le scénariste Lawrence Kasdan nous apprennent que le sort de Luke Skywalker aurait pu être très différent. George Lucas avait ainsi imaginé une fin où ce dernier prenait la place de Dark Vador après la mort de ce dernier, cédant à la Force du côté obscure. Et promettant d’anéantir les forces rebelles dirigées par sa sœur, Leia, révulsée par sa décision, pour dominer la galaxie. Les deux hommes avaient finalement décidé de ne pas poursuivre dans cette voie, de peur de s'aliéner le jeune public.

Gary Kurtz avait lui aussi imaginé une autre conclusion pour Luke Skywalker, ce dernier décidant de ne pas participer aux célébrations après l’ultime victoire face à l’Empire, marchant vers l'inconnu «comme Clint Eastwood dans un western spaghetti», indique-t-il. Sans trop apporter de précisions sur la suite des événements, si ce n’est que, là encore, Leia se retrouvait seule, sans Han Solo et sans son frère, à la tête d’un monde à reconstruire.

La mort de Han Solo et la décision de Luke Skywalker de rejoindre le côté obscur auraient modifié l’avenir de la saga en proposant une conclusion particulièrement sombre, très éloignée de la fin familiale proposée dans la version officielle. Cela aurait également freiné les possibilités pour Lucasfilm de proposer de nouvelles trilogies, et de continuer à faire vivre la saga près de 50 ans après son lancement. À tort ou à raison.