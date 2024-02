«Madame Web» : tout savoir sur Ezekiel Sims, le méchant incarné par Tahar Rahim dans le dernier Marvel

En salle ce mercredi 14 février, «Madame Web» voit Tahar Rahim incarner le rôle d’Ezekiel Sims, le principal antagoniste du film. Mais qui est-il au juste ? Voilà tout ce qu’il faut savoir à propos de ce vilain, qui possède de nombreux points communs avec Spider-Man.

Une nouvelle identité ? Le film «Madame Web» est en salle depuis le 14 février, avec Dakota Johnson dans le rôle de Cassandre Web, une ambulancière de Manhattan qui se découvre la capacité de voir le futur, et qui va s’associer à trois jeunes femme promises à un avenir hors du commun pour faire face à la terrible menace représentée par Ezekiel Sims, un riche homme d’affaires doté de pouvoirs surhumains comparables à ceux de Spider-Man.

Premier détail important à souligner dès le départ, le personnage d’Ezekiel Sims n’est pas présent dans les comics dont s’inspire le film réalisé par S.J Clarkson. Dans une vidéo promotionnelle publiée par Sony Pictures, Tahar Rahim explique que son personnage est «parti à la recherche d’une tribu au Pérou possédant une force et une santé surhumaine», explique-t-il, ce qui est aligné avec son histoire personnelle dans les comics (plus d’information sur ce point plus tard). «Ces pouvoirs… lui permettent de voir l’avenir, notamment sa propre mort», ajoute-t-il.

En ce sens, la version cinématographique d’Ezekiel Sims semble posséder des points similaires avec sa version dans les comics – concernant ses pouvoirs notamment – mais ressemblerait plus au méchant prénommé Doctor Octopus aperçu dans le comics «Spider-Woman Vol. 3 #1» publié en 1999, qui tente d’utiliser Charlotte, la petite-fille de Madame Web, pour tuer d’autres Spider-Women, et éventuellement Spider-Man, en lui conférant des pouvoirs similaires à ceux l’homme araignée. Un plan machiavélique que Madame Web et son équipe de Spider-Women parviennent à contrarier.

Ezekiel Sims, un allié de Spider-Man

«Madame Web» vient s’ajouter à la liste des films inclus dans le «Spider-Verse» comme «Venom», «Morbius», et le très attendu «Kraven le Chasseur». Et le personnage d’Ezekiel Sims pourrait y jouer un rôle plus ou moins important à l’avenir. Il a fait sa première apparition dans les comics en 2001 dans «The Amazing Spider-Man vol. 2 #30». Homme d’affaires richissime d’un certain âge, il s’était rendu au Pérou pendant ses jeunes années pour y découvrir un vieux temple menacé de destruction. C’est là, grâce à un étrange rituel obtenu par la menace, qu’il acquiert les pouvoirs de l’Araignée. Le grand prêtre, Miguel, l’avertit toutefois que l’héritier légitime des pouvoirs n’est pas encore arrivé, et que les esprits du temple, une fois la supercherie découverte, ne manqueront pas de lui faire payer le prix fort.

Ezekiel dispose des mêmes pouvoirs que Peter Parker – vitesse, agilité, réflexes, résistance, force surhumaine, la capacité d’adhérer aux surfaces et un sixième sens – mais un cran en-dessous, en raison du fait de les avoir obtenu par la contrainte. Il est toutefois l’être le plus proche de Spider-Man sur Terre. Ezekiel Sims est âgé de 57 ans quand il découvre que Peter Parker est le fameux héritier dont le grand prêtre lui avait parlé. Mettant sa richesse au service du savoir et de la recherche sur le monde supernaturel, Ezekiel Sims n’est pas un vilain dans les comics, et s’entend à ravir avec Peter Parker - dont il ne révèle pas la véritable identité - et son épouse Mary-Jane.

L’homme d’affaires est toutefois un individualiste uniquement centré sur la satisfaction de ses propres intérêts. Quand il comprend que les esprits du temple sont à sa poursuite, il va tenter par tous les moyens de sacrifier Peter Parker à sa place. Il retrouvera toutefois la raison au dernier moment, comprenant avoir utilisé ses pouvoirs par pur égoïsme, tandis que Peter n’a jamais cessé d’aider les autres et de faire le bien. Ezekiel Sims accepte alors sa mort et son destin. Il reviendra à plusieurs reprises dans les comics dans des versions réanimées, ou dans des histoires réinventées.