Mathias Malzieu : le chanteur de Dionysos victime d'une double fracture de la jambe sur scène en plein concert

Le chanteur Mathias Malzieu, 49 ans, a été victime d’une double fracture de la jambe, ce mardi, lors d’un concert à Nîmes, qui donnait le coup d’envoi de la tournée anniversaire de son groupe Dionysos, à l’occasion de leurs trente ans. Transporté à l’hôpital, l’artiste a annoncé le report de plusieurs dates.

Un coup du sort. Alors que le chanteur Mathias Malzieu entamait hier, mardi 13 février, la tournée anniversaire de son groupe Dionysos à Nîmes, l’artiste s’est fracturé la jambe dès les premières minutes du concert, a révélé le journal Midi Libre. Selon nos confrères, l’artiste a trébuché et s’est blessé sur le premier morceaux après une minute trente de performance. Bien qu'à terre, l'artiste aurait d'abord continué à chanter avant de lancer «je me suis cassé la jambe», et d’être transporté à l’hôpital, où le verdict est tombé.

L'artiste opéré ce mercredi pour une double fracture

Dans plusieurs vidéos partagées le soir même dans sa story Instagram, le chanteur a donné de ses nouvelles et est revenu sur ce malencontreux épisode. «Je devrais être sur scène avec les copain à l’heure qu’il est», a expliqué Mathias Malzieu depuis son lit d’hôpital, avant d’ironiser : «je crois que c’est le plus petit concert jamais recensé de l’histoire».

Dans une seconde vidéo, l’artiste de 49 ans a confié un peu plus tard qu’il était victime «d’une double fracture» et allait se faire «opérer» ce mercredi 14 février. Il s’est ensuite voulu rassurant. «Ce n’est que de la tôle froissée. La mécanique s’est grippée. Le cœur est là», a poursuivi l’artiste, également auteur de plusieurs romans dont «La mécanique du cœur», sorti en 2007.

Il a par ailleurs assuré que des solutions allaient être trouvées pour le report des dates, précisant tout logiquement que le concert de ce mercredi 14 février à Grenoble, et celui de jeudi 15 février à Dijon, sont reportés.

Le groupe devait lancer ce mardi 13 février le coup d’envoi de la tournée «L’extraordinarium», trente ans après son premier concert en 1993, à Valence. Une vingtaine de dates, dont dix affichant complet, étaient prévues jusqu’au 10 avril.