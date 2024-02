Pearl Jam annonce la sortie d’un nouvel album et une tournée mondiale

Le groupe de rock Pearl Jam a ce mardi dévoilé un single extrait de son nouvel album, qui sortira le 19 avril, et annoncé une tournée mondiale.

Le douzième album studio de l’emblématique groupe de rock Pearl Jam sortira le 19 avril.

La formation menée par Eddie Vedder a ce mardi dévoilé le premier extrait éponyme, «Dark Matter».

Dark Matter - the new single from Pearl Jam. Stream it now, and pre-order the album, out April 19th: https://t.co/S9VkpVS9dh @A_Gnez @ThisIsWatt pic.twitter.com/jO4NhjW83E — Pearl Jam (@PearlJam) February 13, 2024

Depuis 2023, soit trois ans après la sortie de leur album à succès «Gigaton», le groupe de Seattle évoquait un nouveau projet en cours.

Quelques dates en Europe

«Nous avons travaillé avec Andrew Watt, un producteur de pop type, mais c’est un rockeur dans l’âme», avait notamment confié le guitariste Mike McCready en janvier dernier, dans une interview accordée à Classic Rock à propos de l’album «Dark Matter», enregsitré en trois semaines aux studios Shangri-La à Malibu, en Californie.

«Quand nous étions en studio avec lui l’année dernière, il nous a vraiment botté le cul, nous a centré sur notre jeu, chanson après chanson», a-il confié. «Il y a la mélodie et l’énergie des deux premiers disques. Andrew nous a poussés à jouer d’un façon dure, mélodique et réfléchie à la fois (…). J’ai l’impression que la batterie de Matt Cameron est dans l’esprit de ce qu’il faisait avec Soundgarden», a-t-il ajouté.

Pour ne rien faire à moitié, Pearl Jam a ce mardi également annoncé que la sortie du nouvel opus serait accompagné d’une tournée.

Les fans français devront malheureusement (en tous les cas pour l’heure) se contenter de quelques dates en Europe s’ils veulent voir leurs idoles sur scène.