Les Quatre Fantastiques : voici les comédiens qui reprendront les rôles dans le prochain Marvel

Le casting du reboot des «Quatre Fantastiques» chez Marvel vient d’être dévoilé par Disney. Les fans retrouveront Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards, Vanessa Kirby sera Sue Storm, Joseph Quinn sera Johnny Storm, tandis que Ebon Moss-Bachrach incarnera La Chose.

La famille est au complet. Après des mois de spéculations et de rumeurs, Disney a profité de la Saint-Valentin pour dévoiler les noms des acteurs qui reprendront le costume des Quatre Fantastiques dans le reboot programmé par Marvel. Ainsi, Pedro Pascal (The Mandalorian) hérite du rôle de Reed Richards, alias Mr Fantastic. Vanessa Kirby (Napoléon) sera Sue Storm, alias la Femme Invisible, tandis que Joseph Quinn (Stranger Things) sera Johnny Storm, la Torche Humaine. Enfin, Ebon Moss-Bachrach (The Bear) sera Ben Grimm, surnommé la Chose.

Le projet d’un reboot des «Quatre Fantastiques» a été annoncé depuis le jour où Disney a fait l’acquisition de la FOX en 2019. Trois films avaient déjà vu le jour par le passé, deux films en 2005 et 2007 avec Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, et Michael Chiklis. Suivi d’une première tentative de reboot en 2015 par Josh Trank, avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, et Jamie Bell, qui fut un échec cuisant au moment de sa sortie en salle.

Attendu dans les cinémas français le 23 juillet 2025, «Les Quatre Fantastiques» représente une étape importante pour la suite du MCU (Marvel Cinematic Universe) selon Kevin Feige. «Les Quatre Fantastiques sont à la fondation de tout ce qui s’est déroulé dans les comics. Il y a eu plusieurs versions à l’écran, mais jamais une qui soit intégrée dans le MCU. Et c’est une chose qui nous plait énormément», avait-il expliqué en février 2023 au site américain EW.com.