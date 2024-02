Barbie : un célèbre acteur devait faire une apparition à l'écran, révèle Michael Cera

Invité du podcast «Happy Sad Confused», Michael Cera a fait d’incroyables révélations à propos du film «Barbie». Selon le comédien canadien, qui joue le personnage d’Allan, un célèbre acteur hollywoodien était initialement prévu au casting.

Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa, Simu Liu, America Ferrera, Issa Rae, Will Ferrell… Si les stars sont nombreuses à l’affiche de «Barbie» de Greta Gerwig, carton ciné de l’été dernier, un grand acteur hollywoodien manquerait à l’appel, selon Michael Cera.

L’acteur canadien, qui prête ses traits au personnage d’Allan, a en effet indiqué lors de son passage jeudi 15 février dans le podcast «Happy Sad Confused», que Ben Affleck devait initialement faire une apparition dans le long-métrage à succès.

«Je n'étais même pas censé me battre dans le film (…). Ai-je le droit de dire ce qui était censé se passer ? C'était censé être Ben Affleck. Ai-je le droit de dire ça ?», a-t-il lancé, ajoutant que le compagnon de Jennifer Lopez avait finalement dû se retirer du projet. En effet, ce dernier était en train de réaliser son film «Air», dans lequel il joue également au côté de Matt Damon. La production ne l’a découvert «qu’à la onzième heure», a plaisanté Michael Cera.

Un spin-off centré sur Allan suggéré par les fans

Comme l’interprète de «Batman» ne pouvait plus se battre pour la fameuse scène de lutte avec les ouvriers du bâtiment, il fallait donc le remplacer. «J’ai donc dû rejoindre l’équipe de cascadeurs, a expliqué le Canadien. Je venais de me remettre du Covid et ils m’ont fait m’entraîner. J’ai failli mourir rien qu’en m’échauffant. J’ai dû m’allonger dans ma caravane et une infirmière est venue me voir. On m’a renvoyé chez moi avant une deuxième répétition.»

En début de semaine, Michael Cera, qui était l’invité de Jimmy Fallon dans «Tonight Show», a par ailleurs déclaré qu’il ne serait pas contre un spin-off de «Barbie» axé sur son personnage. Une idée proposée par les fans. «Je pense que ce serait un film un peu bizarre, mais je suis là s’ils le veulent», a-t-il indiqué. Le message est passé.