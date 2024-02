César 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la 49e cérémonie ?

La 49e cérémonie des César sera à suivre le 23 février prochain, à partir de 20h45, en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Cette grand-messe du cinéma se déroulera dans la salle mythique de l’Olympia, à Paris.

«Le Règne animal» de Romain Cailley fera la course en tête avec 12 nominations, devançant de peu «Anatomie d'une chute», le film événement de Justine Triet. Deux César d’honneur devraient être remis pendant cette grand-messe du cinéma à l’actrice, scénariste et cinéaste Agnès Jaoui, ainsi qu’au réalisateur Christopher Nolan («Oppenheimer»), pour l’ensemble de leur carrière.

Présidés par la comédienne et réalisatrice Valérie Lemercier, les César 2024 verront la présence sur scène d’une belle brochette d’artistes, dont Juliette Binoche, Dany Boon, Diane Kruger, Benoît Magimel et Jean-Pascal Zadi, qui assureront la présentation et remettront les prix tant convoités.