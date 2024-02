«Dune : Partie 2» : Anya Taylor-Joy confirme la rumeur de sa présence au générique à l'avant-première à Londres

La présence d’Anya Taylor-Joy à l’avant-première mondiale de «Dune : Partie 2», à Londres, a confirmé sa participation au générique du film de Denis Villeneuve auprès de Timothée Chalamet et Zendaya. Mettant ainsi fin à plusieurs jours de rumeurs à ce propos.

L’enquête est close. Oui, Anya Taylor-Joy est bien présente au générique de «Dune : Partie 2» de Denis Villeneuve, comme en atteste sa présence à l’avant-première mondiale du film organisée à Londres, ce jeudi 15 février, auprès des autres stars qui composent le casting : Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Léa Seydoux, Rebecca Ferguson, Souheila Yacoub, Stellan Skarsgård, ou encore Austin Butler.

Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Si sa présence est une surprise pour beaucoup, et que l’on sait désormais qu’elle y incarne un personnage de la plus haute importance (que nous ne révèlerons pas afin de ne pas gâcher la surprise), la comédienne de 27 ans avait caché sa présence au casting autant que possible avant l’avant-première. Des fans avaient toutefois découvert qu’elle était créditée dans «Dune : Partie 2» sur le réseau social spécialisé dans le cinéma, Letterboxd, avant que cette mention ne disparaisse. Heureusement, certains avaient pensé à faire des captures d’écrans.

dune 2 in anya’s letterboxd filmography…. we live in strange times pic.twitter.com/csaPy6i6Nl — nat (@caseyscooke) February 15, 2024

Les discussions autour de sa présence, ou non, au générique n’ont cessé d’alimenter la rumeur depuis. Notamment autour du mystère qui entoure son rôle dans le deuxième volet de l’adaptation du roman de science-fiction de Franck Herbert. «C’est un rêve qui devient réalité. Les livres sont incroyables, mais avec ce casting et ce réalisateur, c’est impossible de faire mieux», a-t-elle réagit dans une vidéo TikTok diffusée en live sur le compte de Warner Bros. Pour Anya Taylor-Joy, «Dune : Partie 2» est «un des meilleurs films que j’ai pu voir dans ma vie. Vraiment. Denis a assuré», a-t-elle ajouté.