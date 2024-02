Ridley Scott : le réalisateur d'Alien en passe de réaliser un biopic sur les Bee Gees

Après «House of Gucci» et «Napoléon», Ridley Scott devrait réaliser un biopic sur les Bee Gees. Le réalisateur a toujours été proche de ce groupe disco culte des années 1970.

Alors qu’il a créé l’événement avec «Napoléon» l’an dernier, et a dû faire face à de nombreuses critiques de la part d’historiens, Ridley Scott serait prêt à diriger un nouveau biopic. Selon des informations révélées par Deadline, le Britannique de 86 ans s’apprêterait à tourner un long-métrage centré sur les Bee Gees. Il serait actuellement en discussion avec Paramount Pictures. Si le scénario aurait été confié à John Logan, Barry Gibb, unique membre du groupe encore en vie (les jumeaux Maurice et Robin étant décédés respectivement en 2003 et 2012, ndlr), serait quant à lui producteur exécutif.

Les studios, qui ont racheté les droits des chansons des Bee Gees à leurs héritiers, avaient initialement pensé à Kenneth Branagh pour réaliser ce long-métrage. En vain. Le film s’intéressera à l’ascension de ce groupe disco, auteur entre autres des tubes «Stayin’ Alive» et «Night Fever». Mais aussi aux périodes plus sombres auxquelles ont été confrontés les frères Gibb, touchés par des problèmes de drogue et d’alcool.

Dans les années 1970, Ridley Scott, qui dévoilera «Gladiator 2» au cinéma le 20 novembre prochain, avait été approché par le manager des Bee Gees, Robert Stigwood, pour réaliser un long-métrage autour de ces trois artistes stars. Mais «Castle Accident» n’a finalement jamais vu le jour.