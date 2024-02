Vacances de février 2024 : ces 6 activités incontournables à faire en famille à Paris 

Conte musical, défilé, festival, sortie au musée, expérience immersive... Alors que les vacances de la zone C commencent ce soir, voici quelques idées de sorties pour occuper les enfants et passer d'agréables moments en famille.

un ciné-concert au festival «Tout-Petits Cinéma»

Avis aux jeunes cinéphiles : la 17e édition du festival «Tout-Petits Cinéma» se tiendra jusqu’au 25 février, au Forum des images. Destiné aux enfants de 18 mois à 4 ans, cet événement offre l’occasion de découvrir huit ciné-concerts auxquels participeront en direct des chanteurs et des musiciens. Au programme : «Explorations merveilleuses» avec la musicienne Lisa Portelli, «Sur la banquise» avec le Royal Boudoir Orchestra, ou encore «Amis imaginaires», accompagné par le chanteur et compositeur Joseph d’Anvers. Un coin lecture, des jeux, du coloriage, ainsi que des ateliers pour découvrir des objets de cinéma et s’initier à la danse seront également proposés.

Festival «Tout-Petits Cinéma», juisqu'au 25 février, Forum des images, Paris 1er, à partir de 4 euros.

un cours de science À BERCY VILLAGE

«Science Expériences» devrait ravir les scientifiques en herbe. Installé à Bercy Village, ce concept est à mi-chemin entre attractions et musée scientifique. Au travers d’installations innovantes, comme la réalité virtuelle, le vidéo mapping et les présentations multisensorielles, ce lieu de 850 m2 transportera petits et grands aux confins de l’univers, puis au plus profond des océans, jusqu’au centre de la Terre. Au fil de la visite, on pourra également affronter les 400.000 volts d’un générateur Van de Graaf (et ça décoiffe), percer les secrets du laser, de la lévitation quantique et de la téléportation, mais aussi tester la gravité lunaire.

«Science Expériences», Bercy Village, Paris 12e, à partir de 11 euros.

un voyage en egypte à l'atelier des lumières

Vous pouvez par ailleurs profiter des vacances pour faire une virée... en Égypte. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, l'Atelier des Lumières présente en effet «L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», une aventure qui mêle projections à 360 degrés, musique et jeux de lumières. Après une halte dans le désert et une balade le long du Nil, on assiste notamment à la construction des pyramides, bloc par bloc, et à la bataille de Qadesh, avant de faire étape dans la Vallée des rois et des reines qui abrite le fameux tombeau de Toutânkhamon et de Néfertari. De magnifiques bas-reliefs, des peintures, papyrus, bijoux, divinités et sphinx majestueux sont également projetés sur les murs et le sol de ce lieu emblématique.

«L’Égypte des pharaons. De Khéops à Ramsès II», Atelier des Lumières, Paris 11e, jusqu'au 5 janvier 2025, à partir de 10 euros.

un visite en trompe-l'œil au «Paradox Museum»

Pour mettre le cerveau de toute la famille au défi, direction le «Paradox Museum», un musée pas comme les autres avec un parcours immersif et interactif, agrémenté d’illusions d’optique et d’autres supercheries mentales et visuelles. Étalé sur 1.700 m2, ce lieu étonnant joue avec notre perception du réel et brouille nos repères, que ce soit dans la salle inversée, le tunnel qui vient brouiller votre perception de la direction gravitationnelle, ou encore le sofa qui mélange les corps. Pendant environ 1h30, les curieux se retrouveront confrontés à des principes scientifiques fascinants, mis en scène de manière ludique, et repartiront avec de jolis clichés souvenirs, l'expérience étant particulièrement propice aux photos.

«Paradox Museum», Paris 9e, à partir de 22 euros, gratuit pour les moins de 3 ans.

un conte musical au grand rex

Célèbre conte musical composé par Louis Chedid et écrit par Pierre-Dominique Burgaud, «Le soldat rose» fête ses 15 ans cette année. À l'occasion de cette date d'anniversaire, il est de retour sur les planches du Grand Rex, dans une nouvelle mise en scène signée Julien Alluguette. Le temps d'une soirée, vous serez plongé dans l’univers du petit Joseph qui, lassé du monde des adultes, se réfugie un soir dans un grand magasin de jouets. Alors que sous ses yeux, les figurines s’animent, il se lie d’amitié avec l’une d’entre elles : le soldat rose dont aucun enfant ne veut. Un récit porté par des tubes bien connus, qui ont décroché le titre de meilleur album de l'année en 2007, lors des Victoires de la musique.

«Le soldat rose», Grand Rex, Paris 2e, à partir de 30 euros.

un défilé lunaire dans le 13e arrondissement

Autre activité pour émerveiller vos enfants ou petits-enfants : le grand défilé du Nouvel An lunaire, qui marque l'entrée dans l'année du Dragon de Bois. Il s’élancera dans le 13e arrondissement de Paris, berceau de la communauté chinoise à Paris. Le départ aura lieu en début d'après-midi, ce dimanche 18 février, au départ du 44, avenue d’Ivry. Ouvert à tous, ce rendez-vous costumé et musical sera ponctué de chorégraphies traditionnelles et de démonstrations d’arts martiaux. Des personnages féériques défileront aussi au rythme des tambours et des cymbales. En résumé, ce cortège va vous en mettre plein les yeux et les oreilles.

©JACK GUEZ / AFP

Le grand défilé du Nouvel An chinois, 44 avenue d’Ivry, Paris 13e, dimanche 18 janvier, dès 14h30.