Voici les 10 fresques finalistes pour le titre de la plus belle œuvre de street art de France

Dix œuvres de street art sont en lice pour le prix du Golden Street Art 2023, trophée qui couronne la plus belle fresque urbaine de France de l'année. Votez pour votre préférée avant le dimanche 18 février.

Parmi les 55 fresques qui ont été soumises au premier tour du vote des internautes du Golden Street Art 2023, seules dix sont encore en compétition pour le second tour de ce concours organisé par Trompe l'œil. Ce site internet dédié au street art regroupe notamment quelque 21.000 œuvres d'art urbain à travers près de 127.000 photos.

La plus belle œuvre de street art de France sera désignée par un jury composé de huit photographes de Trompe l'œil, mais aussi par le vote du public. En effet, les internautes sont invités à voter pour leur œuvre favorite en cliquant ici. Le vote en ligne est ouvert jusqu'au dimanche 18 février, à 20h00.

Peu après la clôture du vote, le palmarès de la 10e édition du Golden Street Art sera dévoilé par les organisateurs.

Toutes les œuvres candidates à l'élection de la plus belle fresque de France 2023 doivent avoir été réalisées au cours de l'année dans l'Hexagone, et être présentes sur le site Trompe l'œil.

Voici l'ensemble des finalistes :

«Pieuvre en fête» - abys - calais (pas-de-calais)

©Abys/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Membre des collectifs Osmoz-Colors et Nid d'Guêpes Posse, Julien Brouand alias Abys est l'auteur de «Pieuvre en fête», fresque haute en couleur peinte à l'occasion de l'édition 2023 du festival d'art urbain et de street art de Calais. Passionné par l'univers des cartoons, l'artiste autodidacte a développé au fil du temps, un vaste et fantastique bestiaire qui prend régulièrement vie sur les façades du monde entier.

«à mon père» - aéro - allaire (morbihan)

©Aéro/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

C'est dans la commune d'Allaire (Morbihan) qu'Aéro a livré une œuvre très personnelle et intime puisqu'il s'agit du portrait de son propre père. L'emblématique artiste rennais a peint celle-ci sur l'une des façades latérales du bureau de Poste de la petite ville bretonne. «Je n'ai pas l'habitude d'étaler ma vie privée, alors une fois n'est pas coutume.... Mais c'est avec émotion que je vous présente mon père ! La première personne à m'emmener à la découverte du milieu naturel, à m'initier au développement de mes sens, à prendre le temps d'être attentif à mon environnement, qui a été une pierre fondatrice à la construction de ce que je suis et de ce qui me porte aujourd'hui», a-t-il déclaré sur son compte Instagram. «Cette pièce a d'autant plus de sens qu'elle se trouve à quelques pas de ce lieu où nous avons passé beaucoup de temps lors de nos vacances.... Je suis heureux d'avoir réalisé cette fresque en ton honneur, papa, et je voulais que tu l'apprécies en personne... Merci pour tout. Je t'aime !», a-t-il ajouté. A noter qu'Aéro a été le lauréat du Golden Street Art 2019, pour une superbe fresque à Cergy-Pontoise.

«le poisson combattant» - sweo & nikita - calais (pas-de-calais)

©Sweo & Nikita/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Cette gigantesque fresque en trompe l'œil d'un poisson combattant surgissant d'un immeuble calaisien, a été conçue par le duo Sweo et Nikita. Elle a été réalisée au cours du festival d'art urbain et de street art de Calais en 2023. Issus du collectif 5.7 Crew, ces Montpelliérains sont des spécialistes reconnus internationalement pour leurs anamorphoses en 3D géantes. Il s'agit de peindre volontairement des images déformées afin de créer une illusion d'optique pour les spectateurs placés à un angle précis.

«mégalodon» - seyb - savigné-sur-lathan (indre-et-loire)

©SeyB/Photo Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Dans le cadre du 50e anniversaire du musée du Savignéen qui présente des fossiles d'animaux marins et terrestres, la commune de Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire) a fait appel à SeyB, artiste originaire de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), pour faire revenir le mégalodon, animal emblématique de la mer des Faluns, disparu il y a 3,6 millions d'années.

«courir pour votre vie» - aéro - aurec-sur-loire (haute-loire)

©Aéro/Photo : Anthony MASSARD/street-art.trompe-l-oeil.info

Aéro est le seul artiste à compter deux œuvres finalistes au Golden Street Art 2023. Il a peint cette magnifique fresque lors du festival de la Teinturerie organisé par la mairie d'Aurec-sur-Loire (Haute-Loire). Longue de 54 m de long sur près de 7 m de haut, l'œuvre intitulée «Courir pour votre vie» a été entièrement réalisée à la bombe, sans pochoir. Elle représente le visage hyperréaliste d'une vieille femme autour duquel des groupes d'animaux sauvages s'enfuyent pour échapper à un feu de forêt.

«l'enfant et l'éléphant» - crey 132 - pantin (seine-saint-denis)

©Crey 132/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Installée dans l'îlot 27 à Pantin (Seine-Saint-Denis), galerie de street art à ciel ouvert, cette œuvre de Crey132 nous plonge dans un monde où la majesté de l'éléphant rencontre la pureté du regard d'un jeune enfant. Rappel poignant de la beauté fragile de la vie sur Terre. Peinte sur la façade d'un immeuble de ce quartier pantinois, elle mesure 15 m de haut sur 6 m de large. «Seul les Grands comprendront. Une ode à la vie où force et sagesse en sont les piliers», a indiqué le natif de Champigny-sur-Marne sur Instagram.

«Lou Pescaïre» - tetal & sock - la seyne-sur-mer (var)

©Tetal & Sock/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Membres du collectif 5.7 Crew, Tetal et Sock ont peint à la bombe cette splendide fresque représentant un vieux pêcheur, lors du MiniFest de la Seyne-sur-Mer (Var), organisé par l'association Graphik Art.

«maison soulevée» - jace - sète (hérault)

©Jace

Créée à l'occasion du K-Live 2023, le festival des arts urbains de Sète (Hérault), cette fresque de Jace met en scène plusieurs «gouzous» tentant de fuir leur maison, au moment où celle-ci est soulevée et emportée par une main géante. De couleur orange, le gouzou est le célèbre petit personnage anthropomorphe imaginé par l'artiste réunionnais en 1992.

«le lecteur» - newer & slarz - ermont (val-d'oise)

©Nexer & Slarz/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Sur l'un des murs de l'école Louis Pasteur d'Ermont (Val-d'Oise), une fresque monumentale de Nexer et Starz rend hommage et célèbre la culture, le savoir mais aussi l'imagination et le rêve. Elle met en scène un jeune garçon plongé dans sa lecture d'un roman de Jules Verne, juché sur une pile d'épais ouvrages signés de personnalités célèbres originaires d'Ermont, comme l'exploratrice et océanographe Anita Conti, la comédienne et chanteuse Yvonne Printemps, le poète Pierre Leyris ou bien encore le compositeur et producteur de renommée internationale DJ Snake.

«navires bretons» - monkey bird crew (mbc) - quimperlé (finistère)

©Monkey Bird Crew (MBC)/Photo : Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Réalisée en juin 2023 dans le cadre du festival «Variations urbaines» organisé par la municipalité de Quimperlé, cette fresque monumentale a été créée au pochoir par le Monkey Bird Crew (MBC) au style graphique reconnaissable et peuplé d'animaux totems. Passionnés de design, de graphisme et d'art urbain, ce duo d'artistes se compose de Temor (Le Singe) et Blow the Bird (L'Oiseau). Inspirée de l'Odyssée d'Homère et de la mythologie grecque, l'œuvre du MBC a pour thème le voyage et la découverte à travers la navigation maritime. Au premier plan de cette fresque, on voit une trière, navire antique grec, voguant sur les flots, entourée d'oiseaux migrateurs, et à l'arrière-plan, on distingue un voilier à deux-mâts prenant lui aussi le large. A noter que le Monkey Bird Crew a remporté le Golden Street Art en 2017 pour une œuvre peinte à Grenoble.