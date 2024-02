César 2024 : tout savoir sur Raphaël Quenard, cet acteur qui a obtenu trois nominations

En lice pour trois César le 23 février prochain, Raphaël Quenard compte parmi les grands favoris. Enchaînant les tournages, le comédien de 32 ans a le vent en poupe.

Une gouaille. Une gueule. Et un jeu qui séduit le cinéma français. Etoile montante du 7e art, Raphaël Quenard a obtenu pas moins de trois nominations pour la 49e cérémonie des César, qui se tiendra le 23 février prochain : meilleure révélation masculine pour «Chien de la casse» de Jean-Baptiste Durand, meilleur court-métrage documentaire pour «L'Acteur, ou la surprenante vertu de l'incompréhension» qu’il a coréalisé avec Hugo David, et meilleur acteur pour «Yannick», de Quentin Dupieux.

Raphaël Quenard, triplement Nommé cette année, vient d’arriver ! #César2024 pic.twitter.com/ZIeh7RqSti — Académie des César (@Les_Cesar) February 5, 2024

Alors qu’il a longtemps enchaîné les seconds rôles, le comédien de 32 ans, que l’on compare souvent au fougueux Patrick Dewaere, se retrouve désormais au premier plan, et défend un cinéma «populaire et exigeant, trop souvent assimilé, à tort, à de la médiocrité», comme il l’expliquait il y a quelques mois à l’AFP.

Plusieurs cordes à son arc

Né le 16 mai 1991 dans la banlieue de Grenoble, Raphaël Quenard a enfilé différents costumes avant de devenir acteur. Footballeur amateur, militaire, études de chimiste avec un détour par l’Angleterre, et même assistant parlementaire pendant quelques mois de Bernadette Laclais, députée de la 4e circonscription de Savoie.

Sans argent mais avec de l’audace et beaucoup de talent, il a ensuite suivi les cours du metteur en scène Jean-Laurent Cochet, et a travaillé avec l’association 1000 visages, créée par Uda Benyamina, réalisatrice de «Divines», qui participe à l'insertion de jeunes des quartiers prioritaires et des zones rurales dans le cinéma. Des courts-métrages jugés «underground» par le principal intéressé, des premiers petits rôles rémunérés, puis est venue la série «HP» en 2018, dans laquelle il prête ses traits à un interne maniaco-dépressif qui l’a révélé au grand public.

Raphaël Quenard s’est également fait remarquer grâce à sa prestation dans «Les Mauvais Garçons» d'Élie Girard, récompensé du César du meilleur court-métrage de fiction en 2022. On le retrouve ensuite dans «Coupez !» de Michel Hazanavicius, «Fumer fait tousser» de Quentin Dupieux, «Novembre» de Cédric Jimenez, ou encore «Je verrai toujours vos visages» de Jeanne Herry. Le 16 octobre prochain, il sera à l’affiche du prochain film de Gilles Lellouche, «L’amour ouf».