Bafta 2024 : «Oppenheimer», «Pauvres créatures», «Anatomie d'une chute»... Voici la liste complète des nommés

La cérémonie des Bafta, l’équivalent britannique des César, se tiendra ce soir. «Oppenheimer» arrive en tête des nominations, mais le film français «Anatomie d’une chute» ne démérite pas.

Après son sacre aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, le film «Anatomie d'une chute» de la Française Justine Triet a récolté sept nominations aux Bafta, les récompenses britanniques du cinéma décernées ce dimanche soir, lesquelles sont dominées cette année par le biopic de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique, «Oppenheimer».

And that’s a wrap! Congratulations to all of this year’s nominees





Head to our website for the full list and make sure to tune in to the 2024 #EEBAFTAs on Sunday 18th February.https://t.co/O5K8P7wXoA pic.twitter.com/5gOqk4ungn — BAFTA (@BAFTA) January 18, 2024

Le portrait du scientifique, qui a rapporté près d'un milliard de dollars et déjà raflé de nombreux prix internationaux, caracole en tête avec treize nominations, dont celle du meilleur film, meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, ou meilleur acteur pour l'Irlandais Cillian Murphy.

Derrière lui, «Pauvres créatures», la comédie noire et loufoque inspirée par Frankenstein et signée Yorgos Lanthimos, est nommée dans onze catégories, dont celle de la meilleure actrice pour la star américaine Emma Stone.

La fresque historique de Martin Scorsese, «Killers of the Flower Moon», obtient quant à elle neuf nominations, comme «La zone d’intérêt», film glaçant sur la vie quotidienne du commandant du camp d'extermination nazi d'Auschwitz, et lauréat du Grand prix cannois.

Des films «complexes, intéressants et exigeants»

«La sélection de cette année est très excitante, et je pense que son maître mot est la variété», a précisé Sara Putt, présidente des Bafta, qui espère que cette diversité «encouragera les gens à aller au cinéma». Les films nommés sont «complexes, intéressants, souvent très exigeants, et ils requièrent un véritable engagement de la part des spectateurs», a-t-elle ajouté.

Christopher Nolan, Justine Triet, Bradley Cooper («Maestro»), Jonathan Glazer («La zone d’intérêt»), Alexander Paine («The Holdovers») et Andrew Haigh («All Of Us Strangers»), qui sont tous les cinq en lice pour le prix du meilleur réalisateur, n'ont jamais remporté la statuette par le passé.

Pour ce qui est du cinéma britannique, le perturbant «Saltburn», de la réalisatrice Emerald Fennell, récolte cinq nominations, dont trois pour ses acteurs Barry Keoghan, Jacob Elordi et Rosamund Pike.

La révélation britannique «How to have sex» de la jeune réalisatrice Molly Manning Walker, qui s'interroge sur le frisson des premières rencontres et les limites du consentement, a de son côté reçu trois nominations, après avoir remporté le prix Un certain regard au Festival de Cannes.

Meilleur film

«Anatomie d’une chute»

«Winter Break»

«Killers of the Flower Moon»

«Oppenheimer»

«Pauvres créatures»

Meilleur film britannique

«Sans jamais nous connaître»

«How To Have Sex»

«Napoleon»

«The Old Oak»

«Pauvres créatures»

«Toi et moi ?»

«Saltburn»

«Scrapper»

«Wonka»

«La zone d’intérêt»

Meilleur réalisateur

Andrew Haigh (Sans jamais nous connaître»)

Justine Triet (Anatomie d’une chute»)

Alexander Payne («Winter Break»)

Bradley Cooper («Maestro»)

Christopher Nolan («Oppenheimer»)

Jonathan Glazer («La zone d’intérêt»)

Meilleure actrice

Fantasia Barrino («La Couleur pourpre»)

Sandra Hüller («Anatomie d’une chute»)

Carey Mulligan («Maestro»)

Vivian Oparah («Rye Lane»)

Margot Robbie («Barbie»)

Emma Stone («Pauvres créatures»)

Meilleur acteur

Bradley Cooper («Maestro»)

Colman Domingo («Bayard Rustin»)

Paul Giamatti («Winter Break»)

Barry Keoghan («Saltburn»)

Cillian Murphy («Oppenheimer»)

Teo Yoo («Past Lives»)

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt («Oppenheimer»)

Danielle Brooks («La Couleur pourpre»)

Claire Foy («Sans jamais nous connaître»)

Sandra Hüller («La zone d’intérêt»)

Rosamund Pike («Saltburn»)

Da’Vine Joy Randolph («Winter Break»)

Meilleur acteur dans un second rôle

Robert De Niro («Killers of the Flower Moon»)

Robert Downey Jr. («Oppenheimer»)

Jacob Elordi («Saltburn»)

Ryan Gosling («Barbie»)

Paul Mescal («Sans jamais nous connaître»)

Dominic Sessa («Winter Break»)