Luc Besson : le réalisateur prépare un nouveau film sur Dracula

Le réalisateur français Luc Besson est de retour. Après «Dogman», il s’attaque au vampire le plus connu de l'histoire de la littérature et du cinéma.

Le personnage de Dracula a inspiré de nombreux cinéastes, de Friedrich Wilhelm, à Terence Fisher, en passant par Francis Ford Coppola. Et on peut désormais ajouter à cette liste, Luc Besson.

Après «DogMan», sorti en septembre dernier, le réalisateur s’apprête en effet à tourner une nouvelle version de Dracula, inspirée du roman de l’écrivain britannique Bram Stoker.

Comme le rapporte Deadline, le film bénéficiera d'un «bugdet important» et sera centré sur les origines du vampire et sur sa relation avec sa femme. On connaît également une partie du casting.

dracula joué par Caleb Landry Jones

Pour interpréter le rôle de Dracula, Luc Besson a fait appel à Caleb Landry Jones, qui joue déjà dans «DogMan». Un rôle a également été confié à Christoph Waltz, mais pour l’heure, on ignore lequel.

Cette adaptation, dont le tournage aura lieu cette année, donnera à voir «des scènes épiques et spectaculaires», selon le média américain.

Par ailleurs, Luc Besson, qui a connu plusieurs déboires judiciaires, est sur le point de terminer la post-production de «June and John», un film expérimental tourné en secret pendant le confinement.