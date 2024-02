BAFTA 2024 : les téléspectateurs en colère face à l’absence d’hommage pour Matthew Perry lors de la cérémonie

La cérémonie des BAFTA 2024 a provoqué la colère du public sur les réseaux sociaux, ce dimanche 18 février, après l'absence de Matthew Perry, la vedette de la série «Friends» décédée le 28 octobre, lors de l'hommage aux artistes disparus l'année dernière.

Un oubli qui ne passe pas inaperçu. Après la soirée britannique des BAFTA, ce dimanche 18 février, les téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux en raison de l'absence d'hommage à Matthew Perry, célèbre pour son interprétation de Chandler Bing dans la série «Friends».

Depuis le décès de l'acteur, le 28 octobre dernier, plusieurs hommages lui ont été rendus, notamment lors des Emmy Awards 2023 le mois dernier. Cependant, son omission pendant la séquence commémorative dédiée aux artistes décédés lors de la cérémonie des BAFTA a suscité la consternation des téléspectateurs, qui ont manifesté leur indignation sur les réseaux sociaux.

To forget Matthew Perry in the tribute section is just awful. #BAFTAS

The BAFTAS not including Matthew Perry in the tribute is beyond words really. How terrible. #BAFTAs

Matthew Perry??? I get Friends was TV but he was in loads of films #BAFTAs

— Peter Elson (@PeterElson1983) February 18, 2024

«Oublier Matthew Perry de l’hommage, c’est juste horrible», a déclaré un internaute sur X (anciennement Twitter), tandis qu’un autre a écrit «Le fait que les Bafta n’incluent pas Matthew Perry dans l’hommage dépasse vraiment l’entendement. C’est horrible». Un autre utilisateur a affirmé : «Matthew Perry ??? D’accord Friends était à la télévision mais il a aussi joué dans beaucoup de films».

UN HOMMAGE EN MAI PROCHAIN

Interrogé à la suite de la polémique, un porte-parole des BAFTA est sorti du silence. Il a expliqué au média américain People que l'absence de Matthew Perry était due au fait que les organisateurs ont déjà prévu de l'honorer lors de la soirée de récompenses dédiée à la télévision en mai prochain.

Matthew Perry will be remembered in this year’s TV Awards ceremony. You can also find our tribute to Matthew at https://t.co/cN8n2nwp76

«On se souviendra de Matthew Perry lors de la cérémonie des TV Awards de cette année», ont-ils notamment déclaré sur X (anciennement Twitter).

Matthew Perry, surtout connu pour son rôle dans «Friends» pendant une décennie, a aussi été présent dans divers films populaires à la fin des années 1990 et au début des années 2000, incluant «The Whole Nine Yards» avec Bruce Willis, et «Fools Rush In», avec Salma Hayek.

La mort du comédien, à l'âge de 54 ans, avait choqué le monde entier, alors qu’il avait été retrouvé inconscient dans un bain à son domicile de Los Angeles, suite aux effets aigus d’une prise de kétamine.