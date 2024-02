Sam Mendes réalisera quatre biopics sur les Beatles, un pour chacun des membres du groupe britannique

Ce n’est pas un, mais quatre biopics que Sam Mendes s’apprête à réaliser sur les Beatles. Chaque film adoptera le point de vue de l’un des «Fab Four».

Quatre films pour quatre garçons dans le vent. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr feront chacun l’objet d’un long-métrage, tous réalisés par le cinéaste britannique Sam Mendes, à qui l’on doit notamment «American Beauty», «Les noces rebelles», «Skyfall» ou encore «1917». Une information révélée ce mardi 20 février par le site américain Deadline.

«Je suis honoré de raconter l’histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps et impatient de remettre en question la notion de voyage au cinéma», a déclaré le réalisateur dans un communiqué. Ce dernier envisage de tourner quatre histoires interconnectées, mais qui adopteront chacune le point de vue de l’un des Beatles.

Une sortie en 2027 ?

«Nous avons l’ambition de proposer une expérience cinématographique unique, palpitante et épique», a par ailleurs ajouté la productrice Pippa Harris, précisant que les familles de John Lennon et George Harrison avaient accordé à Sony l'intégralité des droits sur leur vie et leur musique, tout comme Paul McCartney et Ringo Starr.

Les studios Sony Pictures espèrent une sortie en 2027. Mais on ne sait pas encore si ces œuvres seront dévoilées de manière successive ou en même temps dans les salles obcures. S’il a fait l’objet en 2021 d’une série documentaire intitulée «The Beatles : Get Back» et réalisée par Peter Jackson, le groupe mythique de Liverpool a également fait son grand retour sur la scène musicale grâce à l’intelligence artificielle. En novembre dernier, est sorti le titre inédit «Now and then», avec la voix recréée de John Lennon.