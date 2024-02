Mort d'Alexeï Navalny : le chanteur Bono de U2 rend hommage à l'opposant russe lors d’un concert

Le chanteur de U2, Bono, a rendu hommage à Alexeï Navalny, le militant russe décédé le 16 février dernier, lors d'un concert à Las Vegas ce week-end.

«Nous devons prononcer son nom». Tels étaient les mots de Bono, chanteur du célèbre groupe U2, ce samedi 17 février, lors de son hommage à Alexeï Navalny, leader de l'opposition russe décédé subitement à l'âge de 47 ans la veille.

Pendant un concert sur la scène de la Sphère, l'artiste a débuté sa reprise de «Don't Dream It's Over» de Crowded House en s’adressant au public : «La semaine prochaine, cela fera deux ans que Poutine a envahi et tenté de détruire les libertés durement gagnées [du peuple ukrainien]».

«Ensuite, ce sera la Pologne, puis la Lituanie, puis l'Allemagne de l'Est, qui sait jusqu'où ira cet homme. Pour ces gens, la liberté n'est pas seulement un mot dans une chanson. Pour ces gens, la liberté est le mot le plus important au monde. Si important que les Ukrainiens se battent et meurent pour elle. Si important qu'Alexeï Navalny a choisi d'abandonner la sienne», a-t-il poursuivi.

UNE OPPOSITION PUBLIQUE AU PRÉSIDENT RUSSE

Ce farouche opposant de Vladimir Poutine avait décidé de revenir en Russie en janvier 2021, après une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu'il attribuait au Kremlin. Il avait alors été immédiatement interpellé et emprisonné dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, où il purgeait une peine de 19 ans pour «extrémisme».

Bono a ensuite encouragé la foule à se joindre à lui pour scander le nom du militant anti-corruption : «Apparemment, Poutine ne prononcerait jamais son nom. Alors, j'ai pensé ce soir, que les gens qui croient en la liberté doivent dire son nom. Non seulement souvenez-vous-en, mais dites-le », a déclaré le musicien, tandis que les spectateurs scandaient «Alexeï Navalny».

Le leader de U2 a publiquement exprimé son opposition au gouvernement russe par le passé. Après avoir été conviés par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui et le guitariste The Edge ont joué «Stand By Me», le 8 mai 2022, dans une station de métro souterraine de Kiev, qui servait de refuge anti-bombes improvisé au milieu de l'invasion russe.