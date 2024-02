Box-office : Bob Marley séduit le public français

Les chiffres du box-office français sont tombés ce mercredi, et confirment la tendance de la fin de semaine dernière : le biopic sur l'icône du reggae Bob Marley écrase la concurrence.

Les biopic sur les stars de la musique font toujours recette. Le film «Bob Marley : One love» a ainsi attiré 772.865 spectateurs pour sa première semaine en salle. Il est suivi par une comédie française, «Maison de retraite 2», et son casting intergénérationnel composé de Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost ou Liliane Rovère, qui a vendu 526.067 tickets. Le premier volet, sorti en 2022, avec Gérard Depardieu, avait atteint deux millions d'entrées.

C'est une autre comédie française qui vient compléter le podium. «Cocorico», avec Christian Clavier, sortie il y a deux semaines, recule à la troisième place mais frôle désormais le million d'entrées. Toujours au rayon rires, «Chien et Chat», qui réunit la «bande à Fifi» - Philippe Lacheau et Reem Kherici - et Franck Dubosc, dépasse les 300.000 entrées.

Par contre, pas de miracle français pour le dernier né des Marvel, «Madame Web», qui confirme son échec à travers le monde, avec seulement 207.894 entrées pour sa première semaine, malgré ses 555 copies. Malgré son sujet exigeant et dérangeant, le film «La zone d'intérêt», sur la vie du commandant du camp d'extermination d'Auschwitz et de sa famille, poursuit sa belle carrière. Le long-métrage signé Jonathan Glazer dépasse désormais les 500.000 entrées.