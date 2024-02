«Mickey 17» : la sortie du nouveau film du réalisateur de «Parasite» reportée à janvier 2025

La société de production et de distribution Warner Bros. a annoncé que la sortie du film «Mickey 17», du réalisateur de «Parasite», Bong Joon Ho, est repoussée à 2025.

Il faudra s’armer de patience. Le prochain long métrage du réalisateur oscarisé de «Parasite», Bong Joon Ho, sortira désormais le 31 janvier 2025, a annoncé Warner Bros.

Initialement programmée pour le 29 mars, les studios ont choisi de reporter la sortie à cause de perturbations dans la production causées par des grèves. Un report qui ne surprend pas vraiment, étant donné qu'aucune bande-annonce n'avait été diffusée à l'approche de la date fatidique, même si certains fans gardaient espoir.

La nouvelle date de sortie coïncide avec le nouvel an lunaire, un événement cinématographique majeur en Asie et à l'échelle internationale. Ce décalage facilite aussi la diffusion du film dans les salles IMAX, impossible auparavant à cause de la réservation anticipée des salles pour d'autres films.

Robert Pattinson en vedette

L'acteur Robert Pattinson joue le rôle principal dans l'adaptation cinématographique du roman «Mickey7» d’Edward Ashton, publié en février 2022. L'histoire se concentre sur un individu désigné comme un «employé jetable», qui est envoyé pour coloniser une planète gelée. À chaque décès, ses souvenirs sont transférés dans un nouvel individu et sa mission se poursuit. Après être mort à six reprises, il commence à saisir la véritable raison de sa mission. La suite, «Antimatter Blues», est sortie l'année dernière.

Outre la vedette de «Twilight», Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette et Mark Ruffalo sont également au casting du thriller de science-fiction tourné en langue anglaise.