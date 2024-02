«Scout un jour, scout toujours !» : qui est Baden-Powell, le père du scoutisme ?

Né le 22 février 1857, le fondateur du scoutisme, Baden Powell, a laissé derrière lui et à travers le monde un grand héritage pour la jeunesse, en les guidant vers le service, la fraternité et le respect de la nature.

«Scout un jour, scout toujours» ! Fondé par l'anglais Robert Stephenson Smyth Baden Powell, le scoutisme est bien plus qu'une simple organisation de jeunesse. Tout au long de sa vie, cet homme s'est pleinement dévoué à transformer celle des jeunes en leur enseignant des valeurs jugées fondamentales selon lui, telles que la fraternité, la loyauté, la foi et le respect de la nature.

Baden Powell, né le 22 février 1857 à Londres et orphelin à l'âge de trois ans, a mené une vie marquée par l'aventure et le service. Le rouquin plein de taches de rousseur est entré à 19 ans au service de l’armée royale. Responsable du développement du concept de reconnaissance de territoires inconnus et de formation des éclaireurs, il a introduit une approche novatrice basée sur l'apprentissage par l'expérience («learning by doing»).

marqué par le travail d'équipe

En Afrique du Sud, lors de la seconde guerre des Boers (1899), Baden Powell a observé que les jeunes soldats formés dans les casernes, dressés à marcher au pas, étaient souvent démunis face à des situations imprévues. C'est là qu'il a développé les principes fondamentaux du scoutisme.

Jugeant préférable de développer chez ces jeunes hommes l’esprit d’initiative, l’ingéniosité, le sens de l’équipe, l’habileté manuelle, il les a groupé en patrouilles, leur apprenant à suivre des pistes, à se tenir cachés, à faire des croquis, à prendre des responsabilités.

un homme au service des jeunes

À son retour en Angleterre, Baden Powell est confronté à une société en crise, marquée par le chômage et la pauvreté. Lorsqu'il voit «ces milliers d’adolescents pâles, au thorax étriqué, accroupis le menton sur les genoux, espèces misérables, fumant éternellement des cigarettes et s’abaissant jusqu’à la mendicité», décidant alors d'agir.

Le premier «test» du scoutisme a eu lieu sur l'île de Brownsea, au sud de Londres, en 1907, où il a rassemblé une vingtaine de jeunes de milieux sociaux divers pour expérimenter le fonctionnement des petits groupes et l’apprentissage par le jeu. Cette expérience a été un succès retentissant, confirmant son potentiel à transformer la vie des jeunes.

Il apprit quelque chose d’essentiel : les jeunes sont toujours prêt à prendre des responsabilité quand on leur fait confiance. L'ouvrage qu'il tire de son expérience, Aids to scouting (Instructions aux éclaireurs), est toujours employé par des éducateurs sociaux pour former ou redresser des jeunes en difficulté.

partout à travers le monde

Tout au long de sa vie, Baden Powell et son épouse ont parcouru le monde pour soutenir le développement du scoutisme et participer à des cérémonies d'inauguration de mouvements scouts dans de nouveaux pays. À la fin de sa vie, Baden Powell s’était retiré au Kenya - où il décèdera en 1941 - et fit parvenir aux scouts du monde entier son dernier message :

«Ceci est juste un petit mot d’adieu, pour vous rappeler, quand j’aurai disparu, que vous devez tâcher dans la vie d’être heureux et de rendre les autres heureux. (...) L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses. (...) Essayez de quitter cette terre après l’avoir rendue meilleure que vous ne l’avez trouvée. (...) Soyez toujours fidèles à votre promesse scoute, même quand vous ne serez plus des enfants».

Aujourd'hui, le scoutisme est le principal mouvement éducatif de jeunes dans le monde. On compte ainsi plus de 57 millions de Scouts répartis dans plus de 200 pays et territoires.