César 2024 : retrouvez le palmarès de la 49e cérémonie

Depuis la salle mythique de l'Olympia, à Paris, l'académie des César décerne ce vendredi soir ses prix à la crème du cinéma français. Voici la liste des lauréats de cette 49e cérémonie présidée par la comédienne et réalisatrice Valérie Lemercier.

«Chien de la casse», de Jean-Baptiste Durand

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour «Le règne animal»

Stéphane Taillasson pour «Les trois mousquetaires partie 1 et 2»

Ariane Daurat pour «Le règne animal»

Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour «L'amour et les forêts»

"Je vous aime et j'espère que vous allez gagner, voilà !"





Valérie Donzelli et Audrey Diwan remportent le César de la Meilleure Adaptation pour L'Amour et Les Forêts. #César2024 pic.twitter.com/HEQt1L4of6

