Pierre Garnier : le gagnant de la Star Academy dévoile la version acoustique de sa chanson «Ceux qu'on était»

Après avoir fait durer le suspens sur les réseaux sociaux, Pierre Garnier, récent vainqueur de la 11e saison de la Star Academy, vient de dévoiler la version acoustique de son tube «Ceux qu'on était».

Elle était attendue. Après avoir partagé un mystérieux compte à rebours sur son compte Instagram, Pierre Garnier, lauréat de la 11e saison de la Star Academy, a dévoilé une nouvelle version de son premier single «Ceux qu'on était»... en version acoustique.

L'interprétation guitare-voix proposée par le jeune chanteur de 21 ans lors de la finale du télé-crochet de TF1 avait séduit de nombreux fans. Certains d'entre eux avaient cependant été déçus par l'arrangement de la sortie studio du titre, jugé trop pop et moins intimiste.

Sur Instagram, Pierre Garnier avait fait la promesse à son public, désormais de plus en plus nombreux, de sortir une version de son tube comme entendue lors de l'émission. Un single qui a déjà fait le tour de la France, voire plus encore en quelques semaines.

Un raz-de-marée médiatique

Depuis sa sortie, «Ceux qu'on était» a connu un véritable raz-de-marée médiatique. La chanson a été écoutée plus de 10,5 millions de fois en streaming sur l'ensemble des plates-formes dans les neuf jours suivant sa sortie. Un phénomène.

Sur les radios, c'est le même succès. Le titre a été diffusé plus de 1.000 fois depuis sa sortie le 7 février et compte plus de 15 millions d'écoutes. Un succès qui s'étend jusqu'en Belgique, où le titre est arrivé numéro 1 sur Spotify.

Selon le Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), «Ceux qu'on était», s'est hissé en tête du classement des singles les plus écoutés en France. Il a même devancé plusieurs titres rap comme «Dolce Camara» de Booba, ou encore «I Love You» composé par le duo Dadju et Tayc.

Pour rappel, grâce à sa victoire à la Star Academy, Pierre Garnier a décroché un contrat chez Sony Music France, ainsi que 100.000 euros pour réaliser son premier album.