César 2024 : ce qu'il faut retenir de la 49e cérémonie

La 49e cérémonie des César s'est tenue ce vendredi soir depuis la salle mythique de l'Olympia. Voici les temps forts qu'il ne fallait pas manquer pendant cette soirée.

La prise de parole attendue de Judith Godrèche

L'actrice Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques qui remonteraient à son adolescence, s'est exprimée sur la scène des César. Une prise de parole qui était très attendue et qui a été ovationnée par tout le public.

«Je suis une foule, une foule face à vous, une foule qui vous regarde dans les yeux ce soir. Depuis quelque temps, la parole se délie, le pouvoir semble tanguer (...) Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? (...) Je sais que ça fait peur. Mais moi aussi j'ai peur (...). Nous devons donner l'exemple nous aussi (...). Mon passé, c'est aussi le présent des 2.000 personnes qui m'ont envoyé leur témoignage depuis 4 jours», a déclaré celle qui dénonce les dérives du cinéma et est devenue le fer de lance du mouvement #MeToo en France.

Justine Triet, grande gagnante de cette édition

«Anatomie d’une chute» a dominé cette 49e cérémonie avec six César, dont celui du meilleur film, après avoir décroché la Palme d’or l’an dernier et multiplié les récompenses à travers le monde en attendant les Oscars le 10 mars prochain. «Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes (...) à celles qui réussissent et celles qui ratent, celles qu'on a blessées et qui se libèrent en parlant, et celles qui n'y arrivent pas», a déclaré la cinéaste Justine Triet qui est par ailleurs devenue la deuxième femme lauréate du César de la meilleure réalisation, après Tonie Marshall pour «Vénus Beauté Institut») en 2000.

Le long-métrage a également obtenu le César de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, du meilleur scénario, du meilleur montage et du meilleur second-rôle masculin pour Swann Arlaud.

Christopher Nolan remercie le public français après son César d’honneur

Présent dans l’assemblée ce vendredi soir, le cinéaste britannico-américain de «Memento», «Tenet», ou encore «Oppenheimer» (lequel n'a en revanche pas reçu le César du meilleur film international mais reste le grand favori à la prochaine cérémonie des Oscars), s’est vu décerner un César d’honneur. C’est l’actrice française Marion Cotillard, qu’il a dirigée dans les films «Inception» et «The Dark Knight Rises», qui lui a remis cette prestigieuse récompense.

«Recevoir ce prix est un rêve devenu réalité. J'ai toujours beaucoup aimé le public français (...) et cet amour du cinéma que vous avez m'a toujours marqué. C’est toujours formidable de venir en France pour présenter un film. Quand on a présenté «Interstellar» au Grand Rex on s’est aperçus qu’ils avaient installé un projecteur 70mm construit exprès pour la projection, la cabine avait été adaptée», s’est-il souvenu, avant de remercier sa femme et productrice de ses films, Emma Thomas.

Raphaël Quenard rend hommage aux agriculteurs

Raphaël Quenard a été désigné meilleure révélation masculine pour son rôle de Mirales dans «Chien de la casse» de Jean-Baptiste Durand. L'acteur de 32 ans a tenu à rendre hommage aux agriculteurs, alors que la colère gronde dans le milieu agricole.

«En tant que petit fils de paysan, la culture, comme tout le reste, c'est rien sans l'agriculture. Merci à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec de bons fruits, de bons légumes, de bonnes céréales», a lancé ce trublion de 32 ans et nouvelle gloire du 7e art, à la veille de l'ouverture du Salon de l’agriculture. «J'ai une phrase que j'ai entendue : 'Nos vies sont jalonnées de souffrance et de chagrin. Mais la plus terrible d'entre elles, c'est de nous voir tous les jours nous acharner à étouffer le petit enfant qui est en nous'», a ajouté l'acteur, qui était en lice dans deux autres catégories, dont celle du meilleur acteur.

Le discours émouvant d’Agnès Jaoui venue avec son ukulélé

La comédienne, scénariste et réalisatrice Agnès Jaoui, célèbre pour ses longs-métrages «Le Goût des autres» ou «Parlez-moi de la pluie», a reçu un César d'honneur remis par Jamel Debbouze afin de récompenser l’ensemble de sa carrière. «Merci à l’académie pour cet honneur (…). Je sais qu’en m’offrant ce prix, vous saluez aussi évidemment et essentiellement le travail que j’ai accompli avec Jean-Pierre Bacri (décédé en 2021, ndlr). Votre geste me touche et je le prends comme un signe d’estime et d’amitié», a déclaré très émue celle qui avait déjà six César à son actif. Un record.

Puis, la cinéaste qui a avoué «rêver de faire l’Olympia» a pris son ukulélé et entonné une chanson pour appeler à davantage de parité dans le cinéma français.