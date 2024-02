«Il est cruel et irresponsable d’utiliser un cheval» : le rappeur Bad Bunny s’attire les foudres de la PETA

Vêtu d’un camaïeu de jean bleu denim et d’une cagoule camel, l’artiste portoricain juché sur un cheval lusitanien à la robe baie s’est ainsi dirigé vers la scène sous les cris de ses fans et les lumières puissantes des projecteurs. [Capture d'écran Twitter / @Much]