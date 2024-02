SAG Awards : le trio d’actrices principales du Diable s’habille en Prada réuni sur la scène de la cérémonie

Anne Hathaway, Emily Blunt et Meryl Streep ont reformé le trio du film «Le Diable s'habille en Prada» sur la scène des SAG Awards, samedi 24 février, avant de remettre le prix du meilleur acteur dans une série comique à Jeremy Allen White.

Une réunion éphémère et remarquée. Samedi 24 février, les stars du film «Le Diable s'habille en Prada», Anne Hathaway, Emily Blunt et Meryl Streep avaient été mandatées pour remettre le premier prix de la soirée, celui du meilleur acteur dans une série comique, qui a été décerné au comédien américain Jeremy Allen White, rappelle la BBC. Pour le trio, il s’agissait d’une nouvelle occasion de faire référence au long-métrage de 2006 devenu culte, réalisé par David Frankel, d’après l’œuvre originale de Lauren Weisberger.

Un sketch amusant sur scène

Accueillie sur la scène par l’acteur Idris Elba qui s’est rapidement éclipsé, Meryl Streep est arrivée seule, vêtue d’une longue robe couleur lit de vin agrémentée de strass argentés, feignant de se prendre les pieds dans le microphone. Elle a ensuite expliqué au public de la cérémonie qu’elle n’avait pas ses lunettes sur elle, ni l’enveloppe qui contenait le nom du lauréat.

C’est à ce moment-là qu’Emily Blunt et Anne Hathaway, les actrices qui jouaient ses assistantes soumises corps et âme dans «Le Diable s’habille en Prada» l’ont rejointe sur scène, arrivant des coulisses. La première lui a tendu le pli sur lequel était inscrit le nom du vainqueur, tandis que la seconde lui a donné ses bésicles.

Le trio a ensuite livré un sketch amusant reprenant plusieurs des répliques les plus célèbres du film. «Je ne pense pas être comme Miranda», a notamment rétorqué Meryl Streep à Emily Blunt qui venait d’indiquer que l’actrice multi-oscarisée et Miranda Priestly, le personnage qu’elle joue dans «Le Diable s’habille en Prada», étaient «comme des jumelles».

Et Anne Hathaway de conclure : «Non, non, ce n’était pas une question», nouvelle référence au film culte, avant de se faire toiser par Meryl Streep. À compter de l’été 2024, «Le Diable...» va connaître une nouvelle vie. Il va devenir une comédie musicale signée Elton John au Théâtre royal de Plymouth, dans laquelle Vanessa Williams, star de «Desperate Housewives» et «Ugly Betty» campera le rôle de Miranda Priestly, largement inspiré de la personnalité d’Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue.