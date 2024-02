Superman Legacy : Rachel Brosnahan s’exprime sur la récente réunion du casting pour la lecture du scénario

Sur le tapis rouge des SAG Awards que, Rachel Brosnahan s’est exprimée sur la première réunion du casting de «Superman Legacy» pour la lecture du scénario. Un moment spécial, selon la comédienne de 33 ans.

L’enthousiasme domine. Rachel Brosnahan a profité de son passage sur le tapis rouge de la 30e édition des SAG Awards, à Los Angeles, pour évoquer la première réunion du casting de «Superman Legacy» à l’occasion de la lecture du scénario. L'événement s'est déroulé en présence de James Gunn, l’auteur et réalisateur du film prévu pour 2025, alors qu'il aura la lourde responsabilité de lancer son vaste projet de relance du DCU (DC Cinematic Universe) dont le premier chapitre a été baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres). Un moment immortalisé il y a quelques jours par le réalisateur sur son compte Instagram.

«C’était absolument génial. Certains d’entre nous ne s'étaient jamais rencontrés. Ça a été des retrouvailles pour d’autres. C’était grisant d’entendre le scénario être lu à voix haute. Comme toujours dans ce style de films, il y a beaucoup de scènes d’action, ce genre de choses. Découvrir le rythme du film et entendre ces personnages de la voix de leurs interprètes était très amusant. C’est un groupe super. Difficile de faire mieux quand on se lance dans un projet comme celui-ci», a-t-elle indiqué.

Le tournage de «Superman Legacy» doit officiellement être lancé au mois de mars, pour une sortie en salle le 9 juillet 2025 en France. À l’écran, les spectateurs retrouveront David Corenswet dans la peau du superhéros, et Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane. Le personnage de Lex Luthor sera incarné par Nicholas Hoult. Nathan Fillion sera Guy Gardner, un membre de la Green Lantern Corps. Isabela Merced sera Hawkgirl, et Maria Gabriela de Faria jouera Alicia Spica, alias l’Ingénieure, une des antagonistes de l’histoire.