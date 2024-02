«Dune – deuxième partie» : on a vu le second volet de la saga, et voici ce qu'on en a pensé

Repoussé en raison de la grève des scénaristes et des acteurs, «Dune – deuxième partie» débarque en salle ce mercredi. Les fans du premier volet sont prévenus, ce deuxième chapitre est absolument grandiose du début jusqu'à la fin. Un pur bonheur !

Une claque monumentale. Sorti en 2021, le premier volet de «Dune» – troisième adaptation du roman éponyme de Frank Herbert publié en 1965 après celles de David Lynch en 1984 et John Harrison en 2000 – avait été impacté par l’épidémie de Covid-19. La version proposée par Denis Villeneuve avait toutefois réussi à captiver les foules grâce à la qualité exceptionnelle de sa mise en scène, et un casting au diapason.

Les attentes des fans ont été contentées au-delà de leurs espérances. Mais le niveau d’exigence pour les deux volets à suivre n'en devenait que plus élevé. Comment faire aussi bien, voire mieux, après un tel succès ? Les premiers échos venus des États-Unis ont présenté cette deuxième partie comme étant encore plus colossale, plus magistrale, plus épique. Une fois sortie de la salle – et c’est un film à voir ABSOLUMENT au cinéma – on ne peut qu’abonder dans le même sens. Ce film est véritable chef d’œuvre de science-fiction à découvrir dès ce mercredi 28 février.

De l’infiniment grand à l’infiniment petit

«Dune – deuxième partie» permet de retrouver Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides, Zendaya (exceptionnelle) dans celui de Chani. Le jeune homme souhaite mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille : la maison Harkonnen. Après avoir réussi, avec sa mère, à échapper aux griffes de leurs ennemis jurés, Paul souhaite tout apprendre des coutumes des Fremen, ce peuple qui a réussi à dompter les rudes conditions de vie d’Arrakis, une planète désertique où se trouve l’Épice, une substance sécrétée par les vers des sables autour de laquelle s’est construit le pouvoir de l’Empire galactique aristocratique surnommé l’Imperium.

Paul est perçu par une partie des Fremen comme l’incarnation de Lisan-al-Gaib, ou «la voix d’ailleurs», c’est-à-dire le prophète étranger apparaissant dans les légendes messianiques des Fremen, seul capable de libérer leur peuple de l’oppression des envahisseurs venus exploiter les ressources de leur planète. Paul et sa mère Jessica savent toutefois que ces légendes ont été rédigées par l’ordre du Bene Gesserit, une organisation religieuse exclusivement dirigée par des femmes qui exploite la foi des humains à des fins politiques.

C’est dans ce contexte, et dans la suite directe des événements du premier volet, que «Dune – deuxième partie» se lance à l’écran. En un peu moins de trois heures (2h46), Denis Villeneuve parvient à intégrer une dose massive d’information sans jamais donner l’impression de presser le pas, ou de sauter les étapes. Les spectateurs sont plongés dans un monde à la fois infiniment grand, et infiniment petit – au stade fœtal, littéralement – avec une fluidité qui force le respect. Les ambiances visuelles varient en fonction de la zone géographique où les personnages se trouvent, mais aussi selon le moment de la journée. Une diversité de couleurs et de formes mise au service du récit, et parfaitement dosée par le réalisateur.

Toujours plus haut

Denis Villeneuve a également une maîtrise impeccable des enjeux politiques et religieux – les deux allant de pair – qui s’imposent aux personnages principaux. «Le monde a fait des choix pour nous», lance Chani à Paul dans un moment de pure émotion. «Dune – deuxième partie» trace deux routes principales, avec une voie militaire (et politique) sur laquelle Paul et les Fremen s’engagent dans l’espoir de se défaire de l’emprise de la maison Harkonnen et de l’Imperium. Avec des scènes de combats à couper le souffle. Et une voie religieuse, principalement bâtie autour du parcours messianique de Paul, parfaitement contrebalancé par la présence de Chani, qui est une non-croyante, et n’en a que faire de la dimension politique qui se trouve pourtant au cœur du combat mené par son peuple. Elle souhaite uniquement la libération des siens, un objectif à la fois noble, simple, et naïf.

Le réalisateur utilise les stars présentes au casting avec une efficacité redoutable, notamment les nouvelles têtes comme Florence Pugh, qui incarne la fille de l’Empereur, joué par Christopher Walken. Austin Butler est flippant au possible dans la peau du psychotique Feyd-Rautha, neveu du Baron Vladimir Harkonnen et véritable machine à tuer. Tous servent l’histoire qui se déroule devant nos yeux, et/ou préparent le troisième film qui viendra apporter un point final aux aventures de Paul Atréides.

Bien sûr, les lecteurs du roman de Frank Herbert ne seront pas exempts de frustrations, et pourront regretter le manque de développement de certains des personnages que l’on découvre dans cette deuxième partie, et qui semblent traiter à la hâte en raison d’une contrainte évidente de temps. Il semble toutefois difficile de ne pas souligner le travail extraordinaire de Denis Villeneuve pour faire en sorte que l’ensemble du film soit équilibré et compréhensible, même pour ceux qui n’ont pas eu la chance de lire l’œuvre dont il est l’adaptation.

Concernant le troisième film, Denis Villeneuve a expliqué vouloir prendre son temps avant de lancer le tournage. Le réalisateur souhaite prendre du recul, avant de s’assurer que le scénario du dernier volet de la trilogie soit au point. Il faudra donc se montrer (très) patient avant de découvrir la conclusion de la saga. Les spectateurs convertis à l’univers de «Dune» pourront toujours se rabattre sur la série «Dune : Prophecy» attendue à l’autome 2024 sur HBO MAX, et portant sur les origines du Bene Gesserit. Il n’est pas non plus exclu que d’autres films/séries adaptés de l’œuvre littéraire voient le jour à l’avenir. Ce sera toutefois sans Denis Villeneuve qui a déjà annoncé qu’il se retirera de la franchise à l’issue du troisième film.