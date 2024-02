«Je verrai toujours vos visages» : le film de Jeanne Herry décroche le César des lycéens

Succédant à «La nuit du 12», «Je verrai toujours vos visages» s’est vu décerner ce lundi le César des lycéens. Ce film de Jeanne Herry au casting cinq étoiles, traite de la justice restaurative.

Alors qu’il a valu à l’actrice Adèle Exarchopoulos de remporter le César de la meilleure actrice dans un second-rôle lors de la 49e cérémonie qui s’est tenue vendredi dernier à l’Olympia, le long-métrage «Je verrai toujours vos visages» s’est vu attribuer, ce lundi 26 février, le César des lycéens.

#César2024 | Le César des lycéens est attribué à "Je verrai toujours vos visages" réalisé par Jeanne Herry.



Réalisé par Jeanne Herry («Pupille») et sublimé par un casting hors pair (Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Miou-Miou, Gilles Lellouche, Dali Benssalah, Fred Testot, Birane Ba, Élodie Bouchez, Suliane Brahim et Jean-Pierre Darroussin), ce drame s’intéresse à un sujet méconnu et délicat : la justice restaurative. Ici, nous suivons alternativement deux histoires différentes : une jeune femme abusée, enfant, par son propre frère, et le ballet fascinant des échanges entre quelques victimes et prisonniers, dont les méfaits sont similaires à ce que lesdites victimes ont subis par d’autres agresseurs.

Un prix remis le 20 mars à la Sorbonne

Le jury de cette édition 2024 se composait de 286 élèves de terminale issus de 97 lycées généraux, technologiques et professionnels, situés sur tout le territoire métropolitain, en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, mais également à Mexico, Milan et Tokyo, grâce à la participation des établissements français à l'étranger, a précisé l’Académie des César.

La remise du César des Lycéens, prix créé il y a cinq ans, aura lieu le 20 mars prochain dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, en présence notamment du lauréat et de plus de 650 lycéens ayant participé au vote.