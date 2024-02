L’acteur Chris Gauthier, vu dans «Smalville» et «Once Upon a Time», est décédé

L’acteur britannique naturalisé canadien Chris Gauthier, qui avait notamment tourné dans les séries «Smallville» et «Once Upon a Time», est décédé le 23 février, ont annoncé ses agents dans un communiqué. Il était âgé de 48 ans.

Le monde du petit écran est en deuil. L’acteur Chris Gauthier, connu pour ses rôles dans les séries «Once Upon a Time», «Smallville» ou encore «Eureka», est décédé à l'âge de 48 ans. Les représentants du comédien, Tristar Appearances/Event Horizon Talent, ont confirmé la nouvelle à Fox News Digital : «Nous pouvons confirmer que notre ami et client, Chris Gauthier, est décédé vendredi matin, 23 février, à l'âge de 48 ans», stipule leur communiqué.

Une courte maladie

«En tant que comédien bien-aimé de Vancouver, Chris a partagé ses talents avec beaucoup d'entre nous, tant à la télévision qu'au cinéma», poursuit le bulletin. La déclaration des deux agences de l’acteur expliquent également que «sa disparition est durement éprouvée non seulement par ses fans, mais aussi par ceux d'entre nous qui ont eu la chance de le connaître de manière plus intime.»

Durant cette période, «la famille de Chris souhaite que son intimité soit préservée» pour «faire son deuil en toute sérénité», indiquent Tristar Appearances et Event Horizon Talent qui n’ont pas précisé la cause du décès de l’acteur britannique naturalisé canadien. Cependant, d’après Deadline, il a succombé des suites d’une courte maladie non spécifiée.

Né au Royaume-Uni, Chris Gauthier s’était établi au Canada, avec plus d'une centaine de films et d'émissions télévisées à son actif, selon le site IMDb. Parmi ses rôles les plus connus, on retiendra celui de Smee dans la série «Once Upon a Time», celui de Vincent dans la série «Eureka» sur SyFy, ou enfin celui de Winslow Schott/Toyman dans la série «Smallville».