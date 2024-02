«Naruto» : le film en prises de vue réelles sera mis en scène par Destin Daniel Cretton, réalisateur de «Shang-Chi»

L'adaptation en live-action de «Naruto» a trouvé son réalisateur. Il s'agira de Destin Daniel Cretton, connu pour le film Marvel «Shang-Shi», et qui a été adoubé par Masashi Kishimoto, le créateur de la saga culte.

Après «One Piece», un autre manga culte va être adapté en live-action. Cette fois, il s’agit de «Naruto». The Hollywood Reporter a rapporté ce week-end que c’est Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film Marvel «Shang-Chi et La légendes des Dix Anneaux», qui sera chargé de la réalisation en prises de vues réelles.

«Ce classique du manga est adoré par des millions de fans autour du monde, et Destin a fait part d'une vision pour le film qui, nous le pensons, ravira ces nombreux admirateurs autant que les néophytes», a confié Adam Fogelson, directeur de la division films du studio Lionsgate, lequel avait acquis les droits d’adaptation en 2015.

Le passage en live-action étant un exercice délicat, et Naruto étant un des mangas les plus vendus au monde avec plus de 260 millions d'exemplaires écoulés depuis sa création en 1999, Destin Daniel Cretton sera, il est certain, très attendu au tournant par des centaines de milliers de fans de la saga.

De bon augure, le créateur de la franchise culte, Masashi Kishimoto, sera lui-même impliqué dans la production du film. Il a d’ailleurs fait savoir que le choix de ce réalisateur le satisfaisait pleinement. «J'ai entendu parler de l'implication de Destin juste après avoir vu un blockbuster de sa réalisation, Shang-Chi. Je me suis dit qu'il serait le réalisateur parfait pour Naruto», a-t-il confié dans un message posté sur X (anciennement Twitter).

«Après avoir apprécié ses autres films et compris que son point fort était de créer des drames solides sur les gens, je suis convaincu qu'il n'y avait pas de meilleur cinéaste pour porter Naruto à l'écran. En rencontrant Destin, j'ai également découvert qu'il était un réalisateur ouvert d'esprit, prêt à accepter ma contribution, et convaincu que nous serons capables de coopérer ensemble dans le processus de production», a-t-il ajouté.

“When I heard of Destin’s attachment, it happened to be right after watching a blockbuster action film of his (Marvel Studios’ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 2021) and I thought he would be the perfect director for Naruto!





After enjoying his other films and… pic.twitter.com/rY6fK7zZYZ

— (@kishimotomasshi) February 23, 2024