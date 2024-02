«Saltburn» : la bâtisse ayant servi de décor au film envahie par des fans

Charles Stopford Sackville, l’actuel propriétaire de la maison qui a accueilli le tournage de «Saltburn», a déploré la présence de (très) nombreux fans du film sur la partie privée de sa demeure.

«Je n'avais jamais envisagé qu'il y aurait autant d'intérêt. C'est assez bizarre». Charles Stopford Sackville est dépassé par les événements. Dans une interview accordée à Mail Online ce dimanche 25 février, l’actuel propriétaire de Drayton House (Northamptonshire, Angleterre), la demeure seigneuriale vieille de 700 ans ayant servi de décor au film «Saltburn», réalisé par Emerald Fennel, a expliqué qu’il devait demander aux personnes travaillant à son service d’effectuer des rondes régulières pour empêcher des intrus de tenter de prendre des clichés et des vidéos d’eux-mêmes sur sa propriété.

Certains visiteurs «un peu curieux»

La configuration des lieux permet aux fans du film de traverser le domaine. En effet, un sentier public traverse Drayton House, mais le propriétaire des lieux chiffre à «plus de 50» le nombre d’intrus qui ont été surpris en train de s’écarter du chemin pour bifurquer sur le terrain privé. «Que ressentiriez-vous si les gens prenaient des photos devant votre maison ?», a ainsi questionné Charles Stopford Sackville.

S’il concède que la plupart des visiteurs «sont plutôt bons», il souligne que «certains deviennent un peu curieux». Plus précisément, certains utilisateurs de la plate-forme TikTok se sont mis en scène dans des vidéos où ils dansaient sur la chanson «Murder on the Dancefloor» de Sophie Ellis-Bextor, utilisée dans la scène finale du film.

Charles Stopford Sackville, ami des parents de la réalisatrice de la comédie dramatique, avait ouvert les portes de cette maison privée de 127 pièces, propriété de sa famille depuis le 18e siècle, contre un très gros chèque dont le montant n’a pas été révélé. «Ces maisons ne fonctionnent pas à l’eau», a défendu le propriétaire.