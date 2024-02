Timothée Chalamet revient sur le précieux conseil de Leonardo DiCaprio sur le tournage de «Don't Look Up»

Dans un récent entretien avec le site américain du New York Times, Timothée Chalamet est revenu sur le conseil que lui avait donné Leonardo DiCaprio sur le tournage de «Don’t Look Up». Un conseil qu’il explique avoir suivi à la lettre, jusqu’ici.

Une parole éclairée. Timothée Chalamet avait partagé l’affiche du film «Don’t Look Up» sorti en 2021 sur Netflix avec Leonardo DiCaprio. Ce dernier avait profité de l'occasion pour donner quelques conseils à la star montante hollywoodienne : «pas de drogues dures et pas de films de super-héros», avait-il révélé en septembre 2022. Lors d’une interview avec le site américain du New York Times, Timothée Chalamet a été interrogé sur sa capacité à suivre les recommandations de son aîné.

Si le comédien de 28 ans a réussi à éviter le piège des drogues dures (du moins, à notre connaissance), il s’est toutefois montré moins catégorique concernant les films de super-héros, notamment en raison de sa passion pour le film «The Dark Knight» de Christopher Nolan sorti en 2008. «J’ai suivi ses deux conseils. Mais le film qui m’a donné envie de devenir comédien est ‘The Dark Knight’. Si le scénario est bon, le réalisateur aussi, je devrais au moins considérer la proposition», a-t-il avoué.

En 2018, Timothée Chalamet avait expliqué comment le film de Christopher Nolan avait changé le cours de son existence. «À l’âge de 12 ans, après avoir assisté au ballet de ma sœur Pauline, j’ai demandé à ma mère et mon grand-père d’aller voir le film avec moi. Nous sommes allés à la séance de 19h30 au AMC Empire 25 sur Times Square. Quand j’ai quitté la salle, j’étais un autre homme, et je suis très sérieux quand je dis cela. La performance de Heath Ledger dans ce film était si viscérale et virale à mes yeux, que j’ai attrapé le virus de l’acteur», avait-il expliqué lors de la cérémonie du New York Film Critics Circle Awards.