«Dune : Deuxième Partie» : y aura-t-il une partie 3 ?

La question est sur toutes les lèvres : un troisième volet de la saga «Dune» débarquera-t-il au cinéma ? Si aucune date n'a été confirmée pour une éventuelle sortie, le réalisateur Denis Villeneuve envisage néanmoins un nouveau long-métrage.

Alors que les fans français s’apprêtent à découvrir «Dune : Deuxième Partie» au cinéma ce mercredi 28 février, un troisième volet de la saga adaptée du roman éponyme de Frank Herbert serait en cours de préparation. Tout du moins, le réalisateur Denis Villeneuve a fait part de son envie de tourner un nouveau long-métrage qui serait dérivé du «Messie de Dune», publié en 1969.

A Vanity Fair, le cinéaste canadien précisait, au début du mois de février, vouloir se «poser un peu et réfléchir à la façon d'aborder un troisième chapitre (...) qui a tout son sens puisqu'il s'agit de la fin de l'arc narratif de Paul Atréides (le héros interprété par Timothée Chalamet, ndlr)». Plus récemment, il expliquait dans une interview accordée à la version britannique de The Times, que «le danger, à Hollywood, c'est que les gens s'enflamment et qu'ils ne pensent qu'aux dates de sorties, pas à la qualité».

Les spectateurs convertis à l’univers de «Dune» devront donc se montrer patients avant de découvrir la conclusion d’une possible trilogie qui pourrait faire son apparition pas avant 2026, voire 2027. Ils pourront toujours se rabattre sur la série «Dune : Prophecy» attendue à l’automne prochain sur HBO MAX, et portant sur les origines du Bene Gesserit. Il n’est pas non plus exclu que d’autres films/séries adaptés de l’œuvre littéraire voient le jour à l’avenir.

Ce sera toutefois sans Denis Villeneuve, qui a d'ores et déjà annoncé qu’il se retirera de la franchise à l’issue du troisième film (s'il existe), et passera la main si Warner Bros souhaite la prolonger sur grand écran.