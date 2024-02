«Dune : Deuxième Partie» : Denis Villeneuve accuse la télévision d'avoir «corrompu» le cinéma

Denis Villeneuve accuse la télévision d’avoir corrompu le cinéma en y imposant des dialogues, lors d’un entretien accordé au site britannique The Times of London. L’image et le son sont les seuls éléments indispensables d’un long métrage selon lui.

Un avis tranché. En pleine promotion de «Dune : Deuxième Partie», Denis Villeneuve a profité d’une interview avec le site britannique The Times of London pour affirmer son désir de réaliser un film sans dialogue, précisant au passage qu’il tenait la télévision pour responsable de cette tendance qui s’impose de plus en plus au cinéma.

«Franchement, je hais les dialogues. Ils sont bons pour le théâtre ou la télévision. Je ne me souviens pas d’un film en raison d’une bonne réplique, mais plutôt d’une image forte. Les dialogues ne m’intéressent absolument pas. De l’image et du son purs, c’est ça le pouvoir du cinéma, mais ce n’est pas une chose qui coule de source aujourd’hui. Les films ont été corrompus par la télévision», lance-t-il.

«Parce que la télévision a eu cet âge d’or récemment, les décideurs ont voulu copier ce modèle ?», interroge le journaliste. «Exactement», lui répond le réalisateur. «Dans un monde parfait, je ferais un film marquant qui ne ressemblerait pas à une expérimentation, et sans qu’aucun mot n'y soit prononcé. Les gens sortiraient de la salle en se demandant : ‘Attend, il n’y avait pas de dialogues ?’ Mais ils n’en auraient pas ressenti l’absence», ajoute-t-il.