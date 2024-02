Oscars 2024 : quelles sont les stars qui vont animer la cérémonie le 10 mars prochain ?

L’Académie des Oscars a dévoilé les premiers noms des stars qui présenteront la cérémonie, aux côtés de Jimmy Kimmel, chargé d'animer cette grand-messe du cinéma le 10 mars prochain, à Los Angeles.

Un premier aperçu. L’Académie a annoncé les premiers noms des stars qui monteront sur scène pour présenter la 96e édition des Oscars, le 10 mars prochain au Dolby Theater de Los Angeles.

Alors que Jimmy Kimmel orchestrera pour la quatrième fois la cérémonie, il sera notamment accompagné de quatre comédiens récompensés l’année dernière : Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan, respectivement lauréat d'un Oscar pour leur performance dans «Everything Everywhere All at Once», mais aussi Brendan Fraser, sacré meilleur acteur pour «The Whale».

Zendaya, Al Pacino et Michelle Pfeiffer également présents

D'autres mastodontes du cinéma hollywoodien feront également le déplacement. A commencer par Al Pacino, Michelle Pfeiffer ou encore Nicolas Cage. La jeune génération sera, quant à elle, représentée par Zendaya, 27 ans, à l'affiche de «Dune 2», de Denis Villeneuve, en salle dès ce mercredi 28 février.

Matthew McConaughey, Mahershala Ali, Jessica Lange, Lupita Nyong'o, Sam Rockwell, tous eux aussi lauréats d'un Oscar par le passé, présenteront également ce grand rendez-vous. D'autres stars seront annoncées ultérieurement.